Durante su participación de YouTube ‘Chisme No Like’, Gaby Ramírez le tiro su justificación a Platanito para haberle tocado los senos.

Y es que de acuerdo con Platanito, tocarle los senos a la actriz de 43 de edad era parte de un sketch y venía escrito en un libreto.

Sin embargo, Gaby Ramírez aseguró no había ningún libreto y no fue ella la única en sentirse incomoda con las acciones del comediante.

Fue el programa ‘Chisme No Like’ donde la invitada especial Gaby Ramírez denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de Platanito, después de que el cómico justificara sus acciones.

Y es que el comediante Sergio Verduzco de 50 años de edad, mejor conocido como Platanito, aseguró que el tocar los senos de Gaby Ramírez era parte del libreto de sketch.

Sin embargo, aseguró la actriz no había libreto ya que ella no era la invitada del programa, sino la escritora Karina Velazco y que el concurso en el que ella participó fue improvisado.

Asimismo aclaró que el tocamiento indebido a su persona no tuvo lugar en sketch, sino que lo hizo mientras le agradecía su participación el programa.

“Yo hice pareja con plátano, y Karina no me acuerdo con quien, por lo tanto él en su cabeza, pues claro, en su libreto fue agarrarme las chichis cuando termina el concurso, no dentro del concurso”

Gaby Ramírez