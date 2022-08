Platanito fue acusado por Gaby Ramírez de presuntamente tocarla sin su consentimiento, durante su programa en Estrella Tv. Ahora el comediante asegura que no acosó a la conductora y contó la razón por la que la tocó.

Gaby Ramírez es la conductora invitada del programa ‘Chisme No Like’ y reveló que Platanito le había tocado el pecho sin su consentimiento.

La también actriz agradeció el apoyo que ha recibido desde que denunció lo ocurrido con Platanito y contó lo difícil que fue seguir trabajando en esta televisora.

“Estuve callada por nueve años (...) prácticamente casi me corren de la compañía. Al final de cuentas no me corrieron porque fui a pedirle perdón a Platanito” contó Gaby Ramírez sobre su experiencia tras ser acosada.

Narra que David Villalpando, compañero de Platanito, no la saludaba y le daba la vuelta tras quejarse de que el comediante la había tocado.: “Yo prácticamente apestaba”.

Platanito niega que haya acosado a Gaby Ramírez y cuenta la razón por la que la tocó

Esteban Macías contó en su programa de Multimedios, ‘Chismorreo’, que acudió a un show de Platanito y lo cuestionó sobre el caso de Gaby Ramírez.

El conductor menciona que el comediante le confirmó que había tocado a Gaby Ramírez:

“Sí le tocó el pecho, sí le tocó las bubis. Era parte de un sketch y el esto era en el programa en vivo” Esteban Macías

Menciona que en el programa tenían una dinámica de yoga y estaban en parejas, por lo que estaba planeado que un hombre musculoso estuviera con Platanito y él se emocionara, posteriormente le tenía que tocar el pecho y el modelo se tenía que enojar e irse.

Después este modelo tenía que ser reemplazado por Gaby Ramírez y Platanito tenía que hacer la misma dinámica que había hecho con su otra pareja y fue ahí donde le tocó el pecho.

¿Por qué Gaby Ramírez le tuvo que regalar flores a Platanito?

Según la versión del comediante, Gaby Ramírez habría reclamado los hechos a los directivos del canal y que pensaba poner una denuncia.

Pero, el director del canal le habría mencionado a la conductora que ella ya sabía de lo que trataba el skecth y luego le prohibió la entrada al canal.

Esto habría provocado que Gaby Ramírez decidiera enviarle unas flores a Platanito, pero él asegura que nadie la obligó a que lo hiciera.

Las declaraciones de Platanito fueron replicadas por Esteban Macías, pero el comediante no ha salido a aclarar lo ocurrido con Gaby Ramírez.