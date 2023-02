A través de una nueva entrevista a Gerard Piqué, el ex futbolista de 35 años reveló que sigue teniendo el número de Shakira, pese a la tiradera que hizo la cantante con Bizarrap.

Mucho se ha dicho tras la ruptura entre Piqué y Shakira de 45 años de edad, además de las supuestas infidelidades del ex futbolista y su nueva relación: Clara Chía.

No obstante, tal parece que eso no ha impedido que Piqué siga conservando el contacto con Shakira, especialmente por sus hijos, aseguran.

Ya que como confirmó en una reciente entrevista con el youtuber John Nellis, Piqué reveló que sigue teniendo el número de Shakira en su celular.

Y es que a Piqué se le preguntó cuál era la persona más famosa que tenía entre sus contactos de celular que no estuviera relacionada con el fútbol.

Luego de que se le preguntara cuál era su contacto más famoso en su teléfono, por unos instantes Piqué se quedó pensando hasta que respondió:

“Diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores de Instagram, y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo ahora” Gerard Piqué

Pese a la tiradera, Piqué y Shakira siguen en contacto

Recientemente Piqué ha revelado que sigue teniendo el número de Shakira pese a la polémica sesión #53 de Shakira con el productor musical Bizarrap de 24 años.

Y es que la tiradera de Shakira a Piqué, se ha convertido en una de las canciones más reproducidas en todo el mundo en diferentes plataformas digitales.

Aunque cuando salió la canción de la cantante contra Piqué, el ex futbolista no hizo más que unas bromas con las marcas de Casio y Twingo, las cuales Shakira menciona, él no ha comentado más al respecto.