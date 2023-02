Luego de más de 7 meses de haber terminado su relación con Gerard Piqué de 36 años, Shakira estaría pensando en volverse una asesina.

Y es que en su cuenta de Instagram, la cantante colombiana de 45 años de edad le dedicó la versión acústica de “Kill Bill” de SZA al papá de sus hijos .

Este sencillo que hace referencia a la película de Quentin Tarantino, cabe mencionar, habla sobre la idea de matar a tu ex.

En su publicación -un video-, la cantante aparece trapeando lo que parece ser la cocina de su casa, mientras que canta el coro del sencillo de 2022 el cual recientemente estrenó su video musical.

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea - Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? - Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo - Prefiero estar en la cárcel que sola”

Kill Bill - SZA