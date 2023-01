Shakira vino a darnos lecciones a las mujeres; no perdones infidelidades; no llores, mejor factura y, jamás sigas los consejos de tu suegra o los llamarás “el peor error de la vida”.

Tras lo que Shakira -de 45 años de edad- dijo en su tiradera a Piqué, se han destapado muchas cosas sobre lo que la colombiana vivió junto al futbolista.

Uno de ellos ha sido el trato que la mamá de Piqué, Montserrat Bernabeu, tuvo hacia Shakira y es que se metió hasta en el look de la cantante.

Hace un año, Vogue entrevistó a Shakira para que hiciera un recorrido por los “mejores looks de su carrera”, fue ahí donde se destapó una bandera roja que nadie tomó en cuenta.

Desde que se supo la ruptura de Shakira y Piqué, han dado mucho de qué hablar, sobre todo porque parecía que la cantante tenía una suegra tóxica con la que lidiar.

Ahora se recordó el momento en que Shakira llamó “el peor error de mi vida”, cuando le hizo caso a su suegra sobre un cambio de look que debía hacerse.

Shakira con el look de 2012 que no le gustaba. (@shakira)

Aunque aún estaba con Piqué, el tono de voz con el que Shakira recordó las palabras que su suegra usó para decirle “tienes el pelo maltratado”, dieron a entender el fastidio en el que vivía.

En 2012, Shakira se cortó su cabello a los hombros, sin embargo, contó que no fue por gusto, sino por seguir lo que su suegra le dijo.

“Uy qué mal, eso sí que es un mal corte de pelo, esto es consejo de mi suegra que me dijo -ay, porque no te cortas el pelo que lo tienes muy maltratado- y yo ajá (me lo corté), peor error de mi vida”.

Shakira, cantante.