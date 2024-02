¿Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole en varias ocasiones? Revelan que el cantante de corridos tumbados tenía un modus operandi para salir con otras mujeres.

A solo tres meses de haber confirmado su romance, Nicki Nicole -de 23 años de edad- terminó con Peso Pluma luego de revelarse que él le había sido infiel.

Esto luego de que se viralizó un video en donde se muestra a Peso Pluma -de 24 años de edad- tomado de la mano de una mujer que fue identificada como Sonia Sahar en un casino de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos.

Nicki Nicole confirma que Peso Pluma le fue infiel: “Yo ahí no me quedó”

En medio de la controversia, se ha dado a conocer que no era la primera vez que Peso Pluma le era infiel a Nicki Nicole e incluso ya tenía un modo para salir con otras mujeres.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, Nicki Nicole se habría enterado de las infidelidades del cantante de corridos tumbados tras la viralización del video.

Peso Pluma se encuentra en medio de la controversia luego de que el pasado 13 de febrero se viralizó un video que mostró que le habría sido infiel a Nicki Nicole.

Pese a que se mostraba muy enamorado de Nicki Nicole, Peso Pluma fue captado con otra mujer identificada como Sonia Sahar.

Tras la viralización de las imágenes Nicki Nicole decidió terminar su relación con Peso Pluma, sin embargo ahora se ha dado a conocer que no es la primera vez que el cantante de corridos tumbados le fue infiel a la artista argentina.

De acuerdo con el periodista argentino Juan Etchegoyen, Peso Pluma le fue infiel en varias ocasiones a Nicki Nicole.

Juan Etchegoyen señaló que le habían revelado que en la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole hay varias cosas que aún no se han contado.

“A mí me cuentan que hubo varias situaciones perversas, me ponen la palabra ‘perversas’ y no quiero profundizar en eso porque ya me da miedo”

Juan Etchegoyen