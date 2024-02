Le volvieron a romper el corazón a Nicki Nicole; la rapera confirma que Peso Pluma le fue infiel, pero ella no se quedará donde no la respetan.

Luego de que se viralizara un video de Peso Pluma -de 24 años de edad- agarrado de la mano de otra mujer, Nicki Nicole lanzó un comunicado donde confirma que le fueron infiel.

Además de agradecer a sus fans por el apoyo en este duro momento, Nicki Nicole -de 23 años de edad- reveló que se enteró de la infidelidad de Peso Pluma de la peor manera.

Hace unas horas comenzó a viralizarse un video de Peso Pluma tomado de la mano de otra mujer que no era su novia Nicki Nicole y aunque este pudo haber tenido muchas explicaciones, la rapera ya confirmó que le fue infiel.

A través de un comunicado que Nicki Nicole compartió en todas sus redes sociales luego de que ella y Peso Pluma se hicieron tendencia, por las acciones del mexicano, ella dejó claro “Yo ahí no me quedo”.

Con un breve pero contundente texto, Nicki Nicole dejó claro que Peso Pluma sí le fue infiel, pero eso sí, ella no perdonará porque es una falta de respeto a ella y el amor que le tenía.

“El respeto, es parte necesaria del amor.

Lo que se ama, se respeta.

Lo que se respeta, se cuida.

Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...

Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

Comunicado de Nicki Nicole.