Peso Pluma -de 25 años de edad- incluyó a Kenia Os en el detrás de cámaras que compartió de su gira Éxodo.

Desde hace algunas semanas el mundo de la música se inundó de amor con el romance entre Doble P y Kenia Os, de 25 años de edad.

Y es que si bien al principio ambos cantantes querían mantener cierto perfil de discreción.

Evidentemente no les fue posible mantenerlo de esta manera por mucho tiempo ya que acaparaban miradas si se les veía juntos.

Pero ahora la pena inicial ha quedado de lado y Peso Pluma lo ha demostrado con este pequeño paso.

Kenia Os y Peso Pluma (Instagram/@keniaos)

Peso Pluma lanza el detrás de cámaras de Éxodo

Peso Pluma por fin compartió todo el detrás de cámaras de Éxodo con todo lo que no se ha visto hasta el momento.

Éxodo es el cuarto álbum de estudio de Peso Pluma.

Mismo que le valió la realización de su segunda gira de conciertos, la cual abarcó de julio a octubre de 2024.

En este material el cantante le da un acercamiento a sus fans de todo lo que se vive detrás del escenario.

Pero lo que llamó la atención fue que su novia en turno, Kenia Os, también hace una aparición especial en este detrás de cámaras.

Kenia Os se deja ver en el detrás de cámaras de Éxodo (Captura de video)

Kenia Os también fue parte de Éxodo y se deja ver en el detrás de cámaras

Si bien el detrás de cámaras de Éxodo dura 10 minutos, fue tiempo suficiente para que los fans no perdieran el rastro de Kenia Os.

Como se sabe, la cantante fue parte importante de este álbum, pues grabó junto a Peso Pluma el tema de Tommy & Pamela.

Se dice incluso que habría sido durante las grabaciones del video y la canción que la chispa surgió entre ellos.

Y aunque esta parte de la historia no está confirmada, esto no quita que Kenia Os no mereciera estar en el material extra de Éxodo.