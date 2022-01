Pepillo Origel se queja de que no puede dormir por su ‘tos de perro’ y pide ayuda en redes sociales para encontrar algún remedio.

Pese a no mencionar ningún otro síntoma, el comunicado de Pepillo Origel levantó las sospechas sobre un contagio de Covid-19.

A través de su cuenta oficial en Instagram el conductor mexicano Pepillo Origel informó se encuentra enfermo de la garganta.

De acuerdo con la publicación de Pepillo Origel en donde aparece con su perro, la tos le ha quitado el sueño por lo cual se encuentra de remedios.

“Buenos días! Traigo una tos que no me dejo dormir!! (...) Algún jarabe que me recomienden?”

Pepillo Origel