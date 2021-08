Pepillo Origel muestra su cicatriz tras ser operado de emergencia

Tras explotar contra una seguidora que lo comparó con Irma Serrano ‘La Tigresa’ , Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, alarmó a sus seguidores al compartir varios videos y una fotografía desde el hospital.

A través de sus redes sociales Pepillo Origel reveló que había sido operado de emergencia, luego de que se le descubrió que tenía una hernia.

En su cuenta de Instagram, Pepillo Origel reveló que no podía estar en su programa ‘Con Permiso’ junto con Martha Figueroa ya que se encontraba en León, Guanajuato tras ser operado de emergencia.

A través de un video en el que se muestra desde el hospital, Pepillo Origel explicó que tuvo que ser intervenido de urgencia ya que se le detectó que tenía una hernia.

Sin embargo, al operarlo los doctores se dieron cuenta que tenía otra por lo que de inmediato se la retiraron. Aun convaleciente, Pepillo Origel bromeó con el hecho de que le convido ya que le hicieron un 2x1.

“Estoy en León, de urgencia me operaron, una hernia. Tenía una hernia, y luego el doctor me operó, y a la hora de que me abre, tenía otra. Dos por uno, también me convino”

Pepillo Origel