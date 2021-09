Pepillo Origel dice que si Laura Bozzo “cometió un error debe enfrentarlo”

Juan José ‘Pepillo’ Origel quien es amigo cercano de Laura Bozzo dijo que, si la conductora cometió un error, “debe enfrentarlo”.

Asimismo, ocupó los micrófonos de los medios de comunicación para pedirle a Laura Bozzo que se comunique , “le he escrito y no contesta”, dijo Pepillo Origel.

Pepillo Origel cree que Laura Bozzo debe enfrentar lo que pasó

Aunque Pepillo Origel dijo desconocer si realmente Laura Bozzo cometió un error al defraudar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que “debe enfrentarlo”.

“Si cometió un error debe enfrentarlo, quien sea, con la pena”. Pepillo Origel, conductor.

Asimismo, el amigo cercano a Laura Bozzo dijo que la conductora peruana “debe dar la cara”, y sobre todo si tiene “todo claro con sus cuentas”.

Laura Bozzo (Agencia México.)

Por otra parte, el periodista de espectáculos negó que Laura Bozzo esté en bancarrota , pues señaló que “siempre estrenaba” y dijo que incluso, tiene más dinero que él.

“No creo que esté en bancarrota, es una mujer que siempre ha guardado su dinerito, ¡oye! Se viste que ya quisieran muchas, ropa de ella y estrena siempre…”. Pepillo Origel, conductor.

Pepillo Origel bromeó diciendo que él no tendría que prestarle dinero a Laura Bozzo, sino al revés, “ella que me preste”.

Laura Bozzo tampoco contesta las llamadas de Pepillo Origel

Laura Bozzo, quien se encuentra en calidad de desaparecida tras un problema con el SAT, se encuentra desconectada y sin comunicación con amigos y familiares.

Pepillo Origel dijo que ha tratado de comunicarse con la conductora, “le he escrito, pero no me contesta… me preocupa”.

Por ello, también utilizó los micrófonos de los medios para pedirle a Laura Bozzo, se comunique con él.

Asimismo, su hija, Alejandra de la Fuente , dijo que después de la orden de aprehensión en su contra no sabe de ella.

Pepillo Origel señaló que el principal problema de Laura Bozzo es “confiar en todos”, lo que la ha llevado a tener “muchos tropiezos”.