Pedro Sola también anduvo de chismoso con la vida amorosa de Juan José Origel y este ya le reclamó.

Pero Sola, de 76 años de edad, es uno de los conductores de Ventaneando que más simpatía tiene entre el público, que aplaude su autenticidad y falta de filtros.

Sin embargo, esas mismas “cualidades” han hecho que Pedro Sola se gane enemistades, al revelar cosas que los afectados deseaban mantener en secreto.

Tal es el caso de Juan José Origel, quien a pesar de haber estado enemistado con Pati Chapoy por varios años, tras su salida de Ventaneando, siguió siendo cercano a Pedro Sola.

Pero que ahora ha revelado estar muy enojado con él . ¿Por qué?

Pedro Sola y Juan José Origel (Especial )

¿Cuál fue la revelación de Pedro Sola que enfureció a Juan José Origel?

A finales de abril, Pati Chapoy, Daniel Bisogno y Pedro Sola acudieron como invitados al programa de Youtube ‘Pinky Promise’ que conduce Karla Díaz, integrante de JNS.

La participación de Pedro Sola destacó, pues no sólo reveló que detesta el nuevo horario de Ventaneando y aceptó que tiene un fetiche con los pies.

También, Pedro Sola hizo una escandalosa revelación sobre la vida amorosa de su amigo Juan José Origel.

Quien pese a los rumores sobre sus preferencias sexuales, ha luchado por mantener en privado el asunto.

Ventaneando en Pinky Promise (@pinkypromisetv / Instagram)

Esto parece habérsele olvidado a su amigo Pedro Sola, quien dijo en Pinky Promise que uno de los conductores originales de Ventaneando fue novio de Juan José Origel :

“Tú invitaste a Juan José Origel y él trajo a un novio [presuntamente de nombre Daniel García] muy guapo que afortunadamente era muy tonto” Pedro Sola

Al escucharlo, Daniel Bisogno reprendió a Pedro Sola, haciéndole ver que había cometido una indiscreción, pero él se defendió diciéndole: “Es que es la verdad”.

Pati Chapoy respaldó a Pedro Sola, comentando: “Pero sí es cierto, entonces [los conductores originales de Ventaneando] eran Pedro, Juanjo, el novio y Martha Figueroa”.

Juan José Origel brinda por quienes han hablado de él: “Te tomas tu copa, y mandas a la chingada a la gente”

Las declaraciones de Pedro Sola llegaron a oídos de Juan José Origel, quien en una reciente emisión del programa Con Permiso dijo estar muy enojado con su excompañero:

“Pedro ahorita no me cae muy bien porque anda hablando cosas que no debe de andar diciendo”, comentó Juan José Origel con rostro serio.

Enseguida, Juan José Origel le restó importancia a la indiscreción de Pedro Sola, diciendo que a estas alturas de su vida ya no le importa lo que digan de él.

“Salud por todos los que han hablado, han despotricado y han hecho de mi lo que han querido... Te tomas tu copa, y mandas a la chingada a la gente”, remató Juan José Origel.