Pedro Sola arremete contra María Bobadilla por pedir que familia deje de defender a Coco Levy tras las dos denuncias legales por presunto abuso sexual.

El pasado mes de julio Danna Ponce de 22 años de edad denunció a Jorge ‘Coco’ Levy de 55 años de edad por abuso sexual. La actriz decidió proceder legalmente en contra del hijo de Talina Fernández.

A la denuncia de Danna Ponce, se le sumó la de la actriz María Bobadilla de 30 años de edad, quien denunció a Coco Levy por violencia psicológica.

A cinco meses de su denuncia, María Bobadilla habló sobre cómo va su proceso legal en contra de Jorge ‘Coco’ Levy. Sin embargo sus declaraciones causaron la molestia de Pedro Sola de 75 años de edad.

María Bobadilla y Danna Ponce son las actrices que denunciaron legalmente a Coco Levy por presunto abuso sexual.

En entrevista con Ventaneando, María Bobadilla criticó a la familia de Coco Levy por salir a defenderlo cuando hay varias mujeres que lo han denunciado.

Estas declaraciones molestaron a Pedro Sola quien no dudo en mostrar su enfado pues señaló que era ilógico que pidiera esas cosas pues se trataba de su familia y su novia Sussan Taunton y es normal que lo defiendan.

Pedro Sola puntualizó que tanto la novia de Coco Levy como su mamá Talina Fernández pueden opinar, pues serán las autoridades quienes determinen su culpabilidad.

A cinco meses de su denuncia, María Bobadilla fue entrevistada por las cámaras de Ventaneando sobre su proceso legal en contra de Jorge ‘Coco’ Levy.

Durante su conversación, María Bobadilla reveló que la denuncia que fue presentada originalmente en el estado de Baja California podría ser traída en cualquier momento por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Mi denuncia está trasladándose a la Ciudad de México. La verdad es que no sé en qué parte está, pero de que va a llegar, va a llegar. A menos de que haya algún chanchullo, pero no creo”

María Bobadilla señaló que Jorge ‘Coco’ Levy ha demostrado ser un mentiroso pues ha señalado que no la conoce cuando las pruebas dicen que sí.

“Luego Coco Levy dijo que no me conocía, entonces me da risa, pues todo lo que dice es mentira, ya sabemos, ya lo hemos visto, ya lo hemos escuchado todo, ya metimos las pruebas y él sigue diciendo que es mentira, todo es mentira para él. O sea, se me hizo un poquito fanfarrón que él dijera: “sí se logró lo que yo quería, salí victorioso y pues, para nada”

María Bobadilla