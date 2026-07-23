Pedro Pascal recibirá una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood como parte de la promoción de 2027.

Así lo dio a conocer la Cámara de Comercio de Hollywood, quien reveló este 23 de julio a los nuevos profesionales del entretenimiento que serán condecorados.

Eligen a Pedro Pascal para recibir una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Con su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, Pedro Pascal será el tercer chileno en lograr ese reconocimiento.

Sumándose al bolerista Lucho Gatica y el conductor Don Francisco.

Pedro Pascal en The Last Of Us (HBO Max)

Pedro Pascal fue seleccionado en la categoría de Televisión, rubro en el que el actor ha destacado por sus actuaciones en The Mandalorian y The Last fo Us.

La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood de Pedro Pascal lo reafirma como uno de los rostros más queridos de la industria del entretenimiento hoy en día.

Los papeles en los que ha aparecido tanto en cine como televisión lo colocaron entre el gusto del público y los especialistas, por lo que muchos consideran que se trata de un merecido homenaje.

Junto a Pedro Pascal también se eligió a 32 figuras entre las que destacan Idris Elba, Elle Fanning y Dakota Fanning, así como Karol G y David Gueta, en las categorías de cine y música respectivamente.

Mediante un comité se seleccionó entre cientos de nominaciones, los cuales son condecorados por su talento, creatividad y dedicación.