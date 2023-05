Paulina Rubio se enfrentó a incómodas preguntas en España cuando le preguntaron por su mamá, Susana Dosamantes.

El próximo 2 de julio se cumple un año de la muerte de la actriz Susana Dosamantes, quien padecía cáncer de páncreas.

La pérdida de Susana Dosamantes ha sido complicada para Paulina Rubio, quien ha hablado del tema con mucha cautela.

¿Paulina Rubio mintió? Uno de sus ex ya la demandó por levantarle falsos

Durante una entrevista en España, Paulina Rubio se vio bastante incómoda, por las preguntas insistentes sobre su madre.

La cantante de 51 años de edad, acudió al programa ‘Y ahora, Sonsoles’ de la conductora Sonsoles Onega en España, para promocionar su sencillo ‘No es mi culpa’.

Desde el inicio del programa todo comenzó mal, pues Paulina Rubio llegó tarde y argumentó que había sido culpa del tráfico.

Sonsoles Onega le manifestó a Paulina Rubio que creyó que no iba a llegar al programa.

La producción del programa le colocó un micrófono en su chamarra, la cual se terminó quitando y esto entorpeció la dinámica con la conductora, pues tuvieron que ponerle otro.

Además, Paulina Rubio se veía incómoda con su outfit, pues su falda era un poco reveladora y tuvo que optar por cubrirse con una pañoleta.

Lo complicado inició cuando la conductora le comenzó a preguntar sobre Susana Dosamantes, pues sigue siendo un tema delicado para Paulina Rubio.

“Es la primera vez que la veo, todavía no estoy en un momento en donde me alegra, es una pérdida muy reciente y me imagino que aunque pasen los años, seguirá siendo muy profundo este dolor”

Paulina Rubio