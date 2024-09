Paul Stanley -de 39 años de edad- no solo se reencontró con Mario Bezares, también estuvo con Paola Durante y hasta abrazo hubo. ¿Hicieron las paces? Esto pasó.

El miércoles 26 de septiembre, Paul Stanley ingresó a La Casa de los Famosos 2024 para visitar a los finalista y tuvo frente a frente a Mario Bezares, de 65 años de edad.

El conductor de Hoy le aseguró a Mario Bezares que dejaba el pasado atrás y rompió en llanto tras salir de La Casa de los Famosos 2024, donde pudo encontrarse con Paola Durante.

Tras visitar a Mario Bezares, Paul Stanley volvió a ver a Paola Durante, con quien tuvo una breve conversación y hasta se abrazaron.

Paola Durante -de 50 años de edad- contó en De Primera Mano cómo fue su segundo encuentro con Paul Stanley, quien aseguró que no tiene nada en contra de la modelo.

Paul Stanley le mencionó a Paola Durante que se van a ver muy seguido, pues la modelo va a participar en Las Estrellas Bailan en Hoy.

“Me abrazó y me dijo: ‘No pasa nada’ (...) Yo le dije, ‘sí te agradezco porque tú vas hacer que cambie la percepción de México, de muchas cosas, de muchas veces que nos han atacado’.”

Para Paola Durante, Paul Stanley es todo un caballero y le ayudó a sanar sus corazón tras años de ser señalada por la muerte de Paco Stanley.

Por varios años, Mario Bezares y Paola Durante han sido acusados de participar en la muerte de Paco Stanley a pesar de que las autoridades los declararon inocentes.

Paola Durante menciona que el reencuentro de Mario Bezares y Paul Stanley significó mucho para la familia Bezares, pues creen que pro fin la pesadilla terminó.

“Ayer vi al hijo de Mario, Alex y estaba que no podía parar de llorar y me decía: ‘Tía se acabó' y le dije sí mi amor, se acabó. Ya vamos a dar un paso adelante, vamos a ser felices porque no los merecemos”

Paola Durante