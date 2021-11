Paty Navidad negó haber tenido Covid-19; dice que padeció una doble neumonía. La actriz aseguró que, aunque estuvo muy grave, su enfermedad no fue producida por el virus SARS-CoV-2.

Paty Navidad (Agencia México)

Durante ‘Los Premios de la Radio’, Paty Navidad habló sobre su enfermedad respiratoria “Nunca tuve Covid”, señaló y dijo que se trató de una doble neumonía.

Paty Navidad niega haber tenido Covid-19

La actriz y cantante mexicana, Paty Navidad, estuvo presente en la gala de ‘Los Premios de la Radio’ y en ese evento público fue tajante al responder que nunca se enfermó de Covid-19.

Recordemos que durante las grabaciones de ‘Master Chef Celebrity’, la producción dio a conocer que se reportaron casos activos de Covid-19 entre los participantes y en la lista figuró el nombre de Paty Navidad.

Paty Navidad en MasterChef (@patynavsinaloa / Instagram)

Posteriormente, los medios de comunicación informaron que Paty Navidad estuvo internada en un hospital y reportaban que su estado de salud era grave debido a un problema de oxigenación.

Sin embargo, hoy -10 de octubre-, Paty Navidad negó haber tenido Covid-19 y dijo que al respecto se contaron muchas cosas que no eran ciertas.

La actriz mexicana confesó que tuvo síntomas hasta el día 15 y apuntó que, a pesar de estar grave en el hospital, nunca hubiera permitido que la intubaran.

Por otro lado, Paty Navidad contó que durante su estancia en el hospital le sacaban de 4 a 5 tubos de sangre a diario y platicó que le pusieron esteroides y cortisona ‘que aún me tienen hinchadísima’, agregó.

La doble neumonía de Paty Navidad

Paty Navidad declaró durante transmisión en vivo que los doctores que la atendieron le dijeron que ella padeció una doble neumonía y no Covid-19.

Paty Navidad 'Los Premios de la Radio' (Fotografía tomada de video - Nelssie Carrillo, YouTube)

“Los doctores me decían que estaba muriendo y que tenía una doble neumonía” Paty Navidad

Por otro lado, la actriz compartió que trató de salirse del hospital en dos ocasiones, pues consideraba que por su estado de salud no ameritaba estar en terapia intensiva.

Paty Navidad recalcó que no estuvo dispuesta a recibir oxigenación complementaria y tampoco hubiera permitido que la intubaran. ‘Si me hubieran intubado tal vez no estaría aquí', manifestó.

Finalmente, Paty Navidad habló de las vacunas y dijo que no esta dispuesta a inmunizarse contra Covid-19. Asimismo, aseguró ser una mujer sana y fuerte.