Carmen Salinas no quiere saber nada de Paty Navidad

Paty Navidad tuvo que ser hospitalizada tras dar positivo a Covid-19, pese a su contagio la actriz siguió compartiendo diferentes teorías conspiratorias sobre la pandemia.

Diversas celebridades se han pronunciado en contra de sus opiniones, tal es el caso de Carmen Salinas quien aseguró que no quiere tener contacto con Paty Navidad.

Al darse a conocer el contagio de Paty Navidad, Carmen Salinas se mostró “encantada” de que la actriz pudiera comprender que no se trata de un juego.

Sin embargo ahora reveló que no le interesa tener contacto con Paty Navidad debido a su opinión sobre el Covid-19.

En diversas ocasiones Paty Navidad ha estado en medio de la polémica por compartir diversas teorías conspiratorias sobre el Covid-19.

En entrevista para el programa Hoy, Carmen Salinas destacó que no desea tener contacto con aquellas personas que no orienten adecuadamente.

“Con las personas que no te orientan y todo no hay que hablar, así es la manera de pensar de esas gentes y ya vez le dio Covid-19″

Aunque Paty Navidad participó en la obra ‘Aventurera’, Carmen Salinas puntualizó que no se comunicó con ella y destacó que no desea acercarse a la actriz.

“No hable con ella, la gente que no orienta bien a las otras personas, no hay que acercarse a ellas, porque están mal de la tatema, mejor no te acerques a ellas”

Carmen Salinas