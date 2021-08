Después de haber sido ingresada al hospital por contraer Covid-19 y de levantar escándalos por su posicionamiento ante el virus, Paty Navidad habló de su experiencia.

La actriz Paty Navidad, puntualizó que ella “nunca ha dicho que el coronavirus no existe”, aseguró que fue internada por problemas de oxigenación y diagnosticada como neumonía.

En una entrevista para el programa ‘Al Extremo’, Paty Navidad tomó los micrófonos para hablar sobre cómo vivió el estar contagiada de Covid-19 y ser internada.

Explicó que a diferencia de lo que ha rumorado sobre su ideología, “yo nunca he dicho que el coronavirus no exista”, sin embargo, dijo que hay que convivir con los virus.

Paty Navidad dijo que el convivir con estos virus “el sistema inmunológico también se fortalece”.

Debido a su decisión de no vacunarse contra el Covid-19 y el defender su derecho, Paty Navidad dijo ser responsable de sus decisiones y las consecuencias que traen.

A su vez, Paty Navidad habló sobre lo que vivió al estar internada en el hospital con un diagnóstico de neumonía, pero con problemas de oxigenación “normales”.

Dijo que pese al diagnóstico que le dieron, ella nunca se sintió con neumonía.

La sinaloense desmintió haber estado intubada en algún momento, pero sí dijo que al llegar al hospital fue lo que buscaban hacerle.

“Llegué con problemas de oxigenación normal y dijeron, viene gravísima, hay que intubarla y dije no, por supuesto que no me vas a intubar… si me hubieran intubado probablemente no estaría aquí”.

Paty Navidad, actriz.