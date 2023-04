Pati Chapoy -de 73 años de edad- recordó la vez que el ex de Olivia Collins le quiso ofrecer unas fotos íntimas para tratar de exponer a la actriz.

Como es bien sabido, Olivia Collins -de 65 años de edad- estuvo casada durante 20 años con el publicista mexicano, Silvio Garcia-Patto.

Una relación que pasó por algunos distanciamientos entre la pareja y violencia intrafamiliar.

Pues, de acuerdo con Pati Chapoy, fue durante una de sus separaciones que Silvio Garcia-Patto intentó entregarle una serie de fotografías íntimas de la actriz para tratar de exponerla.

Olivia Collins, actriz. (@oliviacollinsmx)

Pati Chapoy recuerda la relación de Olivia Collins con el equipo de Ventaneando

Pati Chapoy recordó el pasado de Olivia Collins en su programa de YouTube ‘Nada es lo que parece’, en el cual estaban tratando el tema de “lo que no se ve” en las coberturas que tiene que hacer la prensa.

Pues recientemente su compañera, Mónica Castañeda, fue severamente criticada debido a cómo fue la cobertura que hizo en el funeral de Julián Figueroa, pues la calificaron de ser poco ética.

Incluso, hubo una pelea entre Olivia Collins, su hija y la corresponsal de Ventaneando, Mónica Castañeda; por lo cual salió el tema del trabajo de los reporteros en este tipo de situaciones.

Dentro del programa dijeron que desde el incidente, Olivia Collins y Ventaneando quedaron enemistados, después de que siempre habían tenido una buena relación .

Ventaneando (Tomada de Video )

Pati Chapoy recuerda la vez que el ex de Olivia Collins quiso exponer a la actriz con fotos íntimas

Fue durante la plática de Olivia Collins y Ventaneando, que Pati Chapoy recordó la vez en que el ex de la actriz, Silvio Garcia-Patto, quiso ofrecerle unas fotografías íntimas de la famosa.

Por lo que cuenta Pati Chapoy, hace años, cuando la pareja estaba pasando por un momento de separación, Garcia-Patto se puso en contacto con ella para ir a desayunar.

Al parecer, el propósito de la reunión era el de ofrecerle una serie de fotos íntimas que comprometían seriamente a la actriz.

La reacción de Pati Chapoy en ese momento fue devolverle las fotos a Silvio Garcia-Patto y decirle que ella no era la persona que había creído para darle difusión al material.

Finalmente, una de las cosas que dijo Pati Chapoy en defensa de los periodistas, es que muchas veces tienen que guardarse ese tipo de historias.

Pues por ética no tienen que revelar cierta información para no perjudicar a una o más partes, ya que no sería correcto, dijo Pati Chapoy.