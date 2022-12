Pati Chapoy duda que comunicado de Christian Estrada sea escrito por él; “no tiene dos dedos de frente”, asegura en el programa Ventaneando.

Aunque se ha negado a hablar con la prensa sobre su situación legal con María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, Christian Estrada de 33 años de edad emitió un comunicado.

En donde dejó en claro que lo único que busca es estar con su hijo Leonel.

Tras el comunicado de Christian Estrada, Pati Chapoy de 73 años de edad puso en duda que fuera el modelo quien lo hubiera escrito pues consideró que no tenía la capacidad para hacerlo.

Ferka de 36 años de edad y Christian Estrada se encuentran en medio de la controversia, luego de que la actriz denunció que su expareja le había robado a su hijo en una plaza en la Colonia del Valle, CDMX.

Christian Estrada fue trasladado a la cárcel, sin embargo días después fue puesto en libertad.

Tras la decisión de las autoridades, Ferka señaló que el proceso legal en contra de su expareja continuaba.

A dos semanas de que Ferka denunció el robo de su hijo, Christian Estrada se ha negado a hablar sobre el proceso legal por la custodia de Leonel con la prensa.

Sin embargo, Christian Estrada emitió un comunicado en donde señaló que su único interés es poder convivir con su hijo Leonel y no perderse ningún momento de su vida.

Durante el programa Ventaneando se habló sobre su mensaje, y Pati Chapoy de inmediato puso en tela de juicio que Christian Estrada haya escrito el comunicado.

En sus Instagram Stories, Christian Estrada compartió un mensaje en donde señaló que hasta el momento se había mantenido al margen.

Ya que no había encontrado las palabras para expresar lo que está viviendo.

Christian Estrada señaló que ha sido juzgado en los medios de comunicación sin darle la oportunidad de poder defenderse, luego de que las autoridades lo dejaron libre.

De acuerdo con Christian Estrada, solo está peleando por poder ver a su hijo como es tanto su derecho como del menor.

Además, resaltó que él sí ha cumplido con sus obligaciones económicas.

Christian Estrada puntualizó que su único deseo es poder convivir con su hijo y estar presente en cada etapa de su vida, pues se encuentra seguro que nada impedirá que lo pueda hacer.

Por último, Christian Estrada agradeció a todas las personas que le han mostrado su apoyo pese a lo que se ha dicho sobre él.

“Agradezco el apoyo que he recibido en estos días de la gente que me quiere, de mi familia, de los que han creído en mí porque me conocen más allá de lo que la gente dice de mí, y sobre todo a Dios porque en todo momento ha estado conmigo”

Durante el programa Ventaneando se comunicaron con Ferka, quien desmintió a Christian Estrada al señalar que es mentira que se haga cargo económicamente de su hijo.

Ferka destacó que ahora la estrategia de Christian Estrada es tratar de desmentir la versión que ella dio sobre lo que pasó en el centro comercial.

Sin embargo, señaló, existen varios videos que muestran la verdad.

Durante su conversación, Ferka destacó que Christian Estrada está mintiendo y que ella ya presentó sus pruebas ante las autoridades pues aunque no hubo violencia física si emocional.

Ferka dejó en claro que es ella la que siempre se ha hecho cargo de su hijo y destacó que ha permitido que Christian Estrada vea a su hijo, pero es él quien por viajes se ha ausentado.

En la entrevista, Ferka confesó que su relación con Christian Estrada terminó en el bautizo de su hijo cuando o la defendió cuando tuvo un enfrentamiento con su mamá.

“Se acabó mi relación el día del bautizo de mi hijo, en la madrugada porque hubo un altercado con su madre porque ella me ofendió y evidentemente, me conocen, no me dejo de nadie y me dolió profundamente que el padre de mi hijo, mi futuro esposo no me dio mu lugar y de ahí se desató todo”

Ferka