Paola Suárez está en el peor momento de su carrera; confirma que se quedó sin mánager y no tiene trabajo: “No tengo ni qué comer”.

La vida de Paola Suárez dio un giro radical este 2024, pues después de haber sido agredida por su ex pareja, la integrante de Las Perdidas se ha enfrentado otros duros sucesos.

A inicios de julio, Paola Suárez -de 32 años de edad- fue señalada de cometer presuntos delitos sexuales y de expresar sus gustos por hombres menores.

A pesar de que Paola Suárez asegura que no tiene denuncias en su contra por presunto abuso sexual, los rumores ha repercutido en su carrera.

Durante un en vivo, Paola Suárez reveló que ya no trabaja con Joel Echeverría, quien es mánager de Wendy Guevara, de 30 años de edad.

“Yo ya no trabajo con Joel, yo le pedí trabajo y ya no me quiso dar trabajo. Hace poquito le sije si me podía dar trabajo y me dijo que no”

Paola Suárez