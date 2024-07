Además de ser llamada “chavorruca”, aseguran que a Paolita Suárez le queda bien la etiqueta “sugar mommy” ya que le gusta salir con hombres menores.

Esto porque Paolita Suárez -de 32 años de edad- publicó un fotografía junto a un joven, el cual aseguran es su nuevo novio.

El escándalo se hace mayor ya que el supuesto galán de La Perdida tendría 18 años de edad...

Tras haber publicado en su cuenta de Instagram una fotografía junto a un joven, a Paolita Suárez la está lloviendo el hate.

Y es que sus detractores aprovecharon la fotografía para retomar un viejo video que muestra a Paolita Suárez declarar que le gustan hombres menores de 18 años de edad.

Por lo que La Perdida hizo una transmisión para explicar que tales declaraciones las realizó porque le pagaron por generar polémica. En ese entonces, ella tenía 22 años de edad, es decir ocurrió hace una década.

Según la influencer, la entrevista se la pagaron en 10 mil pesos, pero le subieron 5 mil pesos más a cambio de contestar una pregunta que generaría polémica.

“Yo elegí una de que me gustaban las personas más chicas. Me toca contestar y yo digo: Me gustan de 15 y 16 años. Me gustan más chicos. Pensaron que en el momento se iba hacer un escándalo, pero hasta apenas ahorita se hizo un escándalo”

Paolita Suárez