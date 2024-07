Paola Suárez de Las Perdidas -de 32 años de edad- hizo un en vivo para encarar a quien le revivió los delitos sexuales que habría cometido.

El pasado 10 de julio, el conductor Jorge Carbajal -de 52 años de edad- reveló que Paola Suárez fue denunciada por delitos sexuales.

Al día siguiente, el mismo Jorge Carbajal mostró pruebas de la denuncia contra la influencer y revivió un video donde Paola Suárez confesó un presunto abuso sexual.

En redes sociales circula un video donde Paola Suárez narra un encuentro sexual con un cliente, quien le pidió que parara y no ocurrió.

La integrante de Las Perdidas admitió ante la cámara que ella sintió que había abusado del hombre, quien además no tenía un brazo.

“A mi me contrató una persona en la Ciudad de México para yo cumplirle una fantasía y esa fue la fantasía (de abuso) (…) Esas son de las cosas que quiero aclarar, esa persona era un cliente mío y no fue la primera vez que me ocupó”

Este video ha sido retomado por Jorge Carbajal y Gustavo Adolfo Infante -de 59 años de edad- por lo que Paola Suárez les envió un mensaje.

La influencer comenzó por explicar que muchos de los videos donde dice que le gustan menores de edad, fueron elaborados para llamar la atención.

Paola Suárez se disculpó con sus seguidores y pidió que no saquen de contexto sus anécdotas.

La influencer manifestó que no entendía por qué Jorge Carbajal estaba en su contra y hablaba “con tanto coraje de ella”.

Además de arremeter contra Jorge Carbajal, Paola Suárez de Las Perdidas también habló de Gustavo Adolfo Infante.

“Ayer en la noche que llegue el señor Gustavo Adolfo estaba haciendo una transmisión en su canal y me etiquetaban: ‘Paola están hablando de ti’, pues que hablen yo no tengo la culpa”

Paola Suárez aclaró que sus anécdotas son parte de todo lo que ha vivido en las calles y como mujer trans, por lo que no ve nada de malo en contarlas.

La influencer aseguró que su abogado revisó hasta el 12 de julio si había una denuncia contra ella, pero no aparecía nada.

“No se dejen llevar por lo que digan en redes sociales (…) Si yo llegué expresarme así en su momento y decir: ‘Ay, Fulanito me gusta’, ‘ay tú estás guapo’ pero no porque le haya dicho eso a una persona que es menor de edad, no por eso me voy a meter con ellos”

Paola Suárez