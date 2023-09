¿Paola Rojas llega a TV Azteca por un nuevo proyecto? Flor Rubio revela que vio a la conductora dentro de la televisora y reveló todo el chisme sobre su visita a la competencia.

Después de su salida del noticiero ‘Al Aire con Paola’, han surgido varias especulaciones sobre el futuro de la querida conductora de 46 años de edad.

Desde que Paola Rojas se iba a cambiar de televisora hasta que pronto podría tener un nuevo programa dentro del mismo canal.

Sin embargo, los rumores de que podría cambiar de televisora volvieron a reavivarse, luego de que Flor Rubio -de 52 años de edad- reveló que la había visto en TV Azteca.

Para evitar más especulaciones fue la misma Flor Rubio que contó todo el chisme sobre la presencia de Paola Rojas en TV Azteca.

Gracias a su amplía trayectoria dentro de la televisión, Paola Rojas se ha convertido en una de las conductoras más queridas de la televisión mexicana.

Es por ello por lo que sus seguidores se sorprendieron cuando se confirmó que Paola Rojas dejaba su noticiero ‘Al Aire con Paola’ para darle paso a un nuevo conductor.

El 6 de enero del 2022, Paola Rojas se despidió de sus televidentes, pese a que su noticiero tenía grandes niveles de audiencia.

Tras su salida del aire, surgieron varios rumores que señalaban que Paola Rojas se podría ir a la competencia y es que la misma conductora reconoció que su salida del noticiero habría sido un golpe muy duro para ella.

Sin embargo, Paola Rojas continúo en la televisora con el programa ‘Netas Divinas’ y ‘Sin Prejuicios’.

Pero parece que eso estaría a punto de cambiar y es que Paola Rojas fue captada en los pasillos de TV Azteca.

Así lo dio a conocer Flor Rubio para su programa radiofónico ‘Fórmula Espectacular’, en donde reveló los detalles de la visita de Paola Rojas a TV Azteca.

Flor Rubio relató que unas personas ya le habían comentado que Paola Rojas se encontraba en las instalaciones de TV Azteca.

Pero pensó que podría ser un homónimo o que las personas la habían confundido, pues no podría creer que esta conductora se encontraba en las instalaciones de TV Azteca.

Fue hasta que ella misma la vio que pudo confirmar que Paola Rojas se encontraba en la televisora.

“Resulta que estaba en maquillaje y me dicen ‘oye que está, dicha persona, en la orden de trabajo y yo extrañada, dije ‘seguro es un homónimo’, y todo mundo decía ‘sí, seguro solo se llama igual’, y de pronto entra el maquillista y me dice ‘Flor ahí está’. Estaba en el pasillo y entonces yo me levanto para ver quién era y sí era”

Flor Rubio