El miércoles 26 de octubre recibe sentencia Pablo Lyle, declarado culpable por homicidio involuntario, pero este trucazo legal podría reducir sus años en prisión.

Pablo Lyle, de 35 años de edad, podría enfrentar una condena de hasta 15 años en prisión por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, un cubano migrante de 63 años de edad.

A inicios de octubre de 2022, la juez Marisa Tinkler Mendez declaró culpable a Pablo Lyle por homicidio involuntario.

Recordemos que Pablo Lyle estuvo involucrado en una pelea vial con la víctima, lo cual provocó el fatal final del hombre nacido en Cuba.

Pablo Lyle (EFE)

Pablo Lyle podría pasar hasta 15 años en la cárcel

El 26 de octubre las autoridades darán a conocer la sentencia contra Pablo Lyle, la cual podría ir desde 9 a 15 años de prisión, sin derecho a fianza.

La familia de Juan Ricardo Hernández habría solicitado la pena máxima para Pablo Lyle, mientras que la defensa del actor piden que la juez tome en cuenta los tres años que ha estado en arresto domiciliario.

Sin embargo, las autoridades de Miami no tomarían en cuenta este tiempo, pero debido a que Pablo Lyle no es un peligro para la sociedad y no tiene antecedentes penales, podría ser una condena de 9 años de prisión.

Pablo Lyle durante juicio (Jose A. Iglesias / AP)

La defensa de Pablo Lyle busca reducir su sentencia gracias a este recurso legal

Pablo Lyle podría tener un poco de esperanza en su caso, pues sus abogados buscan usar un recurso legal vigente en Florida, para que tenga una sentencia menor.

Esto podría ocurrir porque Pablo Lyle no cometió un delito doloso y no cuenta con antecedentes penales.

Este recurso legal es conocido como tiempo de ganancia de incentivo, pues durante todo el proceso legal, Pablo Lyle ha sido respetuoso de las leyes, por lo que podría ser candidato a que reduzcan su condena hasta un 12 por ciento.

Por disposición del Departamento de Correccionales de la Florida, el tiempo de ganancia de inventivo es aplicada a los infractores que cometieron un delito después del 1 de octubre de 1995.

Siempre y cuando no hayan sido delitos violentos, los reclusos pueden utilizar este recurso y sus condena se podría reducir considerablemente.

Para que esto pueda ser usado por Pablo Lyle debe cumplir con:

Buena conducta

Trabajo comunitario

Participación en programas de reinserción social

Pablo Lyle (Agencia México )

Hoy miércoles 26 de octubre mostrarán un reporte de pre sentencia

La corte de Miami mostrará este 26 de octubre un reporte sobre el juicio de Pablo Lyle, pero según información del programa La Mesa Caliente, no estarían dictando como tal la sentencia del actor.

Sandra Hoyos, abogada especialista, mencionó que le sorprende que la jueza haya colocado esta fecha para mostrar el reporte, pues este demora casi 8 semana en ser elaborado, después del veredicto final.

Un nuevo abogado de Pablo Lyle estaría preparando una apelación para pedir un juicio nuevo, la cual debe ser entregada antes del 4 de noviembre.

Algo que jugó en contra de Pablo Lyle, es que su víctima era de la tercera edad, lo que podía aumentar su condena. Al parecer, hoy se daría la fecha definitiva para la sentencia y sería en noviembre.