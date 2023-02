Una fotografía de Pablo Lyle en prisión impactó y aseguran que es demasiado “guapo” para estar en la cárcel y por eso se rapó.

Luego de que Pablo Lyle fuera condenado a 5 años de prisión , por la muerte de Juan Ricardo Hernández, el actor volvió aparecer.

Circula en redes sociales la fotografía dela ficha de ingreso a prisión de Pablo Lyle; en esta aparece con semblante tranquilo y rapado.

Recordemos que Pablo Lyle fue declarado culpable de homicidio involuntario y ha estado tres años en un proceso legal en Miami.

Pablo Lyle, actor. (Agencia México)

Javier Ceriani sabe la razón por la que Pablo Lyle se rapó

La última aparición de Pablo Lyle fue para que le dictaran sentencia y se mostraba desmejorado, además de que tenía algunas entradas en el cabello.

Ahora, Pablo Lyle luce muy distinto, pues lo raparon y usa un uniforme gris; Javier Ceriani de asegura saber la razón por la que el actor cambió de look.

Durante una transmisión del programa Chisme No Like, Javier Ceriani asegura que la prisión no obligó a Pablo Lyle a raparse y fue su decisión.

“Por consejo del abogado de Pablo Lyle, le dijo córtate el pelo para no llamar la atención y para no ser tan atractivo, porque va estar con más de mil 100 reclusos que no tienen contacto con mujeres y le dijeron eres muy bonito” Javier Ceriani

Pablo Lyle pasará 5 años preso por homicidio involuntario (Agencia México)

Según Javier Ceriani, Pablo Lyle es muy atractivo y podría llamar la atención de los reclusos, lo que lo podría meter en problemas.

“El abogado le aconsejó: córtate el pelo para no ser tan atractivo ni llamar la atención, porque eres Pablo Lyle y porque eres muy guapo” javier Ceriani

El compañero de Elisa Beristain menciona que esta versión se la dio uno de los abogados de Pablo Lyle.

Pablo Lyle, actor. (Mario Jasso / Cuartoscuro)

Elisa Beristain tiene otra versión de la nueva imagen de Pablo Lyle

La conductora de Chisme No Like asegura que las prisiones rapan a sus reclusos por higiene y por eso Pablo Lyle apareció rapado.

“Por higiene les piden que se rapen, además, si ahorita está rapadito, creo yo que está más a la moda” Elisa Beristain

Javier Ceriani explica que Pablo Lyle aún no se encuentra en la prisión definitiva y se encuentra en un reclusorio transitorio.

Pablo Lyle podría permanecer en este lugar durante seis semanas y podrá recibir vistas de menores de edad, por lo que podría ver a sus hijos.

Posteriormente, Pablo Lyle será trasladado a otra prisión, donde serán más rígidas la reglas y las visitas podrían estar restringidas.

El actor podría salir hasta el 2027, cuando cumpla su sentencia de 5 años y posteriormente tendrá que cumplir con ocho años de libertad condicional.

Pero, si Pablo Lyle tiene buena conducta, podría salir antes de los cinco años; lamentablemente, los tres años que permaneció en arresto domiciliario no se los van a restar a su sentencia.