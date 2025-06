A través de X -antes Twitter- una joven llamada Fátima, también se pronunció sobre las acusaciones contra Alejandro Sanz y contó su historia con el cantante cuando ella tenía 14 años de edad.

Fátima relató haber tenido interacciones respetuosas con el cantante español, describiendo a Alejandro Sanz -de 56 años de edad- como una persona cercana y agradecida.

En medio de la controversia, una joven llamada Fátima, de 23 años de edad, publicó un mensaje en X para compartir su propia experiencia con Alejandro Sanz.

En la publicación, la joven manifiesta se hizo fan a los 14 años de edad y, desde entonces, había llevado una comunicación respetuosa con el cantante.

A su vez, señala, comenzó con interacciones en redes sociales (likes, comentarios y mensajes), hasta los encuentros en conciertos, donde también se prepara para viajar a México:

“Con 19 años ya me estuve pagando mi primera gira (uno de mis sueños), con 20 la segunda, he viajado a USA sola con 21 para ir a verle y próximamente tengo planeada incluso una gira por México por mi cuenta.”

Al inicio de la publicación, Fátima se presentó como “una de esas ‘niñas’ con las que Alejandro Sanz se ha llevado desde joven”, describiendo al artista como agradecido y cercano.

No obstante, la chica aclara que, “a pesar de ser tan joven”, Alejandro Sanz no se ha llegado a mostrar insinuante en algún momento:

“A pesar de ser tan joven, jamás ha insinuado nada, ni querido nada conmigo porque no, 1 no somos todas, el no es así.”

