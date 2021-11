El padre de Octavio Ocaña aseguró que “policías querían robar y secuestrar” a su hijo, en una entrevista para el programa de espectáculos “De primera mano”.

Octavio Ocaña murió este sábado de una bala en la cabeza, tras un choque provocado por una persecución con la policía del municipio de Cuautitlán Izcalli, sin embargo, aún no se tiene certeza de quién disparó el arma.

De acuerdo a un informe realizado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), a consecuencia del choque por la persecución con la policía de Cuautitlán Izcalli, el actor se disparó.

Padre de Octavio Ocaña culpa a la policía de la muerte de su hijo

El padre de Octavio Ocaña, actor que interpretó a “Benito” en “Vecinos” aseguró en una entrevista que la policía fue quien mató al joven de 22 años.

“De manera frontal y lógico, fue la policía, claro como el agua, obviamente, ahí se ve todo” Octavio Pérez

“Yo estoy muy indignado, lo que yo quiero es justicia y está más claro que el agua, ellos sembraron todo esto”, dijo el padre del actor, quien aseveró que llegaría a las últimas consecuencias.

“Como le dije a un reportero, se metieron con la persona equivocada y lo van a pagar muy caro, yo no soy cualquier persona”, añadió.

“Lo van a pagar muy caro, caiga quien caiga, desde arriba hasta abajo”. Octavio Pérez

Externó que los policías, que según su versión, asesinaron a su hijo, son “gente ignorante” y no están capacitados para el trabajo.

“Son gente que no está preparada para eso, son policías de pueblo, no son federales, si fueran federales, sería una patrulla de la Guardia Nacional”, dijo el padre de Octavio Ocaña.

“Son gente inepta, ignorante, ellos siguieron a mi hijo porque lo querían robar y secuestrar a fuerzas, es lógico”, aseguró.

Octavio Ocaña (@octaviocaa / Instagram)

El papá de Octavio Ocaña también explicó su versión de los hechos:

“Lo querían levantar porque vieron a una camionera sospechosa, es una camioneta que cualquiera puede traer, tanto tú, cómo yo, y cualquier mexicano” Octavio Pérez

“Sabían quién era, sabían que era un chamaco que venía manejando”, contó.

“Ya viendo que era Octavio Ocaña, después de dispararle, porque ellos le dispararon, le ponen la pistola que traía mi hijo, así es la versión que me dijo su acompañante”, continuó.

Así mismo, afirmó que a sus acompañantes les hicieron firmar un documento en el que testificaban que el actor fue quien se suicidó.

“En ese momento le hicieron firmar que él se había disparado, pero antes de eso al acompañante le estaban diciendo ‘Si no vamos a decir, cabrón, que tú le disparaste’” Octavio Pérez

“Entonces, ya que salió, me dijo ‘Perdóname, tuve que firmar’, entonces le dije ‘Te entiendo, no te preocupes”, contó el señor a Gustavo Adolfo Infante.

Octavio Ocaña (@octaviocaa / Instagram)

“A su debido tiempo los vamos a chingar porque las cosas son así como te las digo, así”, aseguró.

Reiteró que su versión de los hechos es la verdadera

“Lo que estoy diciendo es real, hay cámaras, hay todo, están bien pendejos, se metieron con la persona equivocada”. Octavio Pérez

Afirmó que haría justicia por la vía legal y metería a la cárcel a los responsables de la muerte de Octavio Ocaña.

“Se tiene que hacer justicia y lo voy a hacer bien, hasta no verlos a esos infelices, tras las rejas, voy a hacer justicia legal”. Octavio Pérez

“Los policías se metieron a matarlo, lo persiguieron y en el momento en el que pierde el control, se meten por atrás y se disparan, pero la cagaron, porque esa pistola es 380, es una arma de ellos”, explicó.

Octavio Ocaña (@octaviooca / Instagram)

“Porque siempre traen armas de más para hacer ese tipo de cosas, así te lo digo, siempre traen armas de más para cualquier evento”, reiteró.

Aseguró saber “cómo se manejan”, y reiteró que “se metieron con la persona equivocada”, pues tiene familiares militares, según dejó saber.

“Le pegaron hasta que se cansaron, echaron la culpa de que alguno de ellos le había disparado, pero son gente mía, gente fíeles a mí, entonces lo que hicieron fue obligarlos a firmar”. Octavio Pérez

“Esa gente son amigos míos, son chamacos de 30 años, por qué se atreven a hacerles eso, ya estoy muy quebrado, perdón que se me quiebre la voz, pero como padre quiero alzar la voz”, recalcó.

“Para que me escuchen que esto es una tragedia (…) Ya no puedo hablar (…) No hay nada qué investigar”, dijo entre lágrimas el padre de Octavio Ocaña para concluir.