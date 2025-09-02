Para sus redes sociales, Alejandro Sanz se grabó recorriendo las calles de Puebla, pero lo que llamó la atención es que nadie lo reconoció.
Alejandro Sanz -de 56 años de edad- se encuentra en México luego de que el próximo 3 de septiembre arranca una serie de conciertos en el país.
Así se grabó Alejandro Sanz paseando por Puebla sin ser reconocido
A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz se mostró muy emocionado de poder estar en México a solo unas horas de que inicie una serie de conciertos por el país.
Puebla es la primera ciudad en la que se presentará Alejandro Sanz, por lo que ya se encuentra alistando todos los preparativos para su concierto.
Sin embargo, Alejandro Sanz sorprendió a sus seguidores al grabarse paseando por las calles de Puebla sin que nadie lo reconociera.
Al parecer, Alejandro Sanz pudo dar recorridos bastante tranquilos, pues nadie lo reconoció cuando transitaba por Puebla.
Y es que las imágenes muestran que Alejandro Sanz pudo caminar entre los autos sin que nadie lo detuviera para pedirle una fotografía.
En las imágenes se puede ver que Alejandro Sanz estaba vestido de manera casual, con gorra y lentes oscuros, por lo que pasó desapercibido entre la gente.
Aunque se ve que Alejandro Sanz se encuentra con varias personas caminando en dirección contraria, nadie se detiene para acercarse al cantante español.
Alejandro Sanz pudo visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, como:
- Callejón de los Sapos
- Barrio del Artista
- Zona de San José
Este video de inmediato se viralizó en redes sociales, pues muchos se sorprendieron de que Alejandro Sanz no fue reconocido, pese a que tiene fama a nivel internacional.
Por esta razón Alejandro Sanz recorrió las calles de Puebla
A través de sus redes sociales, Alejandro Sanz compartió varios momentos que ha vivido en México.
Además de mostrar que nadie lo reconoció al pasear por Puebla, presumió que se encuentra checando cada detalle de su concierto.
Alejandro Sanz compartió su publicación con un mensaje en el que se muestra feliz de estar en México con su gira ¿Y ahora qué?
“Septiembre llegó y trae consigo la pregunta que necesito responderos. ¿Y ahora qué? La respuesta es clara: en 2 días nos vemos en Puebla para arrancar la gira. Música y México en vena. No puedo pedir más”Alejandro Sanz
Alejandro Sanz tendrá 24 conciertos entre septiembre y octubre en México, la mayoría de sus presentaciones con localidades agotadas:
- 3 septiembre – Auditorio GNP Seguros, Puebla
- 4 septiembre – Auditorio GNP Seguros, Puebla
- 6 septiembre – Foro GNP Seguros, Mérida
- 7 septiembre – Foro GNP Seguros, Mérida
- 12 septiembre – Auditorio Nacional, CDMX
- 13 septiembre – Auditorio Nacional, CDMX
- 17 septiembre – Auditorio Nacional, CDMX
- 18 septiembre – Auditorio Nacional, CDMX
- 20 septiembre – Arena Monterrey, Monterrey
- 21 septiembre – Arena Monterrey, Monterrey
- 23 septiembre – Arena Monterrey, Monterrey
- 25 septiembre – Auditorio Telmex, Guadalajara
- 27 septiembre – Auditorio Telmex, Guadalajara
- 28 septiembre – Auditorio Telmex, Guadalajara
- 02 octubre – Hípico de Juriquilla, Querétaro
- 04 octubre – La Velaría de la Feria, León
- 09 octubre – Auditorio Nacional, CDMX
- 10 octubre – Auditorio Nacional, CDMX
- 12 octubre – Plaza del Ángel, Chihuahua
- 16 octubre – Arena Potosí, San Luis Potosí
- 18 octubre – Teatro al Aire Libre, Villahermosa
- 22 octubre – Estadio Beto Ávila, Veracruz
- 25 octubre – Expo Tampico, Tampico
- 29 octubre – Coliseo Centenario, Torreón