Margarita Portillo, viuda de Andrés García, aclara que no habrá serie del actor y estos son los motivos.

Yolanda Garza expresó su deseo de realizar la serie de Andrés García, pero supuestamente, Margarita Portillo no quería hablar con ella.

La productora aseguraba que Margarita Portillo la había bloqueado de WhatsApp y compartió un video donde Andrés García la autorizaba para realizar su serie.

Andrés García y su esposa Margarita Portillo (Instagram/@andresgarciatvoficial)

Margarita Portillo no se quedó callada y aclaró a De Primera Mano, que ella no quiere realizar una serie de Andrés García porque aún no es tiempo.

“Yo le había dicho a Yolanda que todavía no son los tiempos, que había que esperar por muchos motivos” Andrés García

La viuda de Andrés García expresó que aún no tiene una oferta para realizar a serie del actor y no quiere que sea algo precipitado.

“No ha aparecido una oferta seria, una oferta interesantes. Yo siempre he expresado que si se hace, quisiera que se hiciera con algo de calidad, bien hecha” Andrés García

Margarita Portillo se dijo herida por el video que compartió Yolanda Garza, donde se ve a Andrés García deteriorado.

Andrés García (Instagram/@andresgarciaoficial)

Margarita Portillo aclara que sólo ella puede autorizar una serie de Andrés García

Aunque Yolanda Garza asegure que es la única autorizada a realizar la serie de Andrés García, Margarita Portillo le recuerda que no es así.

Margarita Portillo esta enojada con Yolanda Garza, por afirmar que ella va realizar la serie del actor, cuando no es así.

Pues la única propietaria de los derechos sobres la imagen de Andrés García, es Margarita Portillo y solo ella la puede autorizar.

“Ella no tiene los derechos. Ya e lo dijo un abogado, ya se lo dijo su esposo que también es abogado. Lo que Andrés haya hecho ya no tiene valor porque Andrés me deja todos los derechos a mí y ella lo sabe” Andrés García

Margarita Portillo no se niega a realizar la serie de Andrés García, siempre y cuando sea un proyecto de calidad, y con presupuesto.

Pero hasta el momento ninguna plataforma le ha ofrecido a Margarita Portillo realizar la serie de Andrés García y Yolanda Garza no le ha mostrado nada concreto.

En pocas palabras, sólo Margarita Portillo puede autorizar una serie sobre Andrés García y por el momento no quiere que se realice, pues aún no es tiempo.