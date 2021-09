“No soy su mamá”: Pati Chapoy acusa a Daniel Bisogno de negarse a hacerse prueba Covid-19

Daniel Bisogno es uno de los conductores más queridos y reconocidos del programa de espectáculos “Ventaneando”.

Sin embargo, en esta ocasión Daniel Bisogno podría desatar una ola de opiniones divididas.

Pues la líder del programa, Pati Chapoy, “ventaneó” a su compañero, luego de asegurar que no quiere hacerse la prueba de Covid-19.

Daniel Bisogno (Isaac Esquivel / Cuartoscuro)

Daniel Bisogno podría tener una infección estomacal

Durante la transmisión de este 17 de septiembre de “Ventaneando” Pati Chapoy inició el programa explicando que Daniel Bisogno no estaría durante la emisión de este dia.

Esto debido a que Daniel Bisogno presenta algunas molestias estomacales.

Por su parte, Pati Chapoy señaló que el conductor “suele comer mucho”.

Incluso reveló que en el set de “Ventaneando” pusieron una mesa de dulces con motivo de las fiestas patrias, misma a la que Daniel Bisogno ya le habría comido la mayor parte de dichos dulces.

Por si eso fuera poco, también indicó que Daniel Bisogno volvió a “llenarse de comida” durante la cena del 15 de septiembre.

Pati Chapoy en Ventaneando (Ventaneando/Instagram)

Pati Chapoy le recomienda a Daniel Bisogno hacerse una prueba de Covid-19; el se negó

Luego de explicar todo lo que Daniel Bisogno se habría comido durante la semana, Pati Chapoy dio a conocer que le recomendó a su compañero hacerse una prueba de Covid-19.

Pues de acuerdo con ella, las molestias estomacales podrían ser indicios de que Daniel Bisogno tiene el virus y se le está manifestando como una infección estomacal .

No obstante, el conductor se negó a hacerse la prueba de Covid-19; pues no cree tener el virus así que no piensa que sea necesario.

Ante estas declaraciones, la también conductora de “Ventaneando”, Linet Puente, le sugirió en broma a Pati Chapoy que fuera por Daniel Bisogno y lo jalara de las orejas para que acceda a hacerse la prueba.

A lo que la líder del programa se negó contundentemente, pues “ella no es su mamá”; dejando en claro que él tendría que hacerse responsable de su salud.