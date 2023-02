“No sé hacer nada más”, así confesó Juan Pablo Medina su felicidad por seguir siendo considerado un actor tras perder su pierna, pues en algún momento pensó que se había acabado su carrera profesional.

Tras abrir su corazón y revelar los difíciles momentos de salud que vivió, Juan Pablo Medina -de 45 años de edad- se mostró muy agradecido por todo el apoyo que ha recibido.

A más de un año de que estuvo a punto de perder la vida, Juan Pablo Medina ha regresado al trabajo y se dijo sorprendido de que los productores lo sigan tomando en cuenta pese a que le fue amputada su pierna.

En julio del 2021, la vida de Juan Pablo Medina dio un giro de 180 grados luego de que presentó varios problemas de salud que llevaron a tomar la decisión de que le amputaran la pierna para salvar su vida.

En ese momento, Juan Pablo Medina se encontraba pasando uno de los mejores momentos de su vida y es que sería el protagonista de la serie ‘Horario estelar’.

A casi dos años de atravesar un difícil momento, Juan Pablo Medina se mostró sorprendido de que los productores lo sigan llamando para realizar diferentes proyectos.

En entrevista con varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México, Juan Pablo Medina reconoció que en algún momento pensó que ya no lo iban a llamar para más trabajos.

Juan Pablo Medina destacó que tenía miedo ya que “no sabe hacer nada más”, pero ahora está feliz de como su vida y su carrera ha podido continuar tras haber perdido su pierna.

“Eso para mí es una gran sorpresa, que me sigan llamando y me sigan invitando, la verdad me hace muy feliz, pues miedo a ver que hago, porque no sé hacer nada más y yo siempre he sido como muy cerrado para expresar mis emociones y esto me ha ayudado a ser más abierto”

Juan Pablo Medina