Juan Pablo Medina estuvo 3 días inconsciente y al despertar había perdido su pierna, el actor habló sobre el difícil proceso que vivió tras presentar varios problemas en su salud.

A más de un año de que estuvo a punto de perder la vida, Juan Pablo Medina -de 45 años de edad- concedió una entrevista en donde habló sobre el difícil proceso que atravesó.

Juan Pablo Medina confesó que gracias al apoyo de sus seres queridos siempre tuvo muy claro que tenía que salir adelante, pese a los difíciles momentos que vivió.

Juan Pablo Medina, actor. (juan_pablomedina)

A más de un año de perder su pierna, a Juan Pablo Medina aún no le llegan todos los recuerdos de lo que pasó en el hospital

Juan Pablo Medina se ha convertido en uno de los actores más populares en México. El famoso siempre se ha enfocado en su carrera y a lo largo de 20 años de trayectoria ha logrado participar en cine, teatro y televisión.

Sin embargo, en julio del 2021 la vida de Juan Pablo Medina cambió cuando se tuvo que enfrentar a serios problemas en su salud e incluso estuvo a punto de perder la vida.

Juan Pablo Medina se encontraba trabajando en la serie de ‘Horario estelar’ donde tenía el papel protagónico. Pero en plenas grabaciones sintió un fuerte dolor, sin saber que era signo de que su salud no se encontraba bien.

A casi dos años de que perdió su pierna, Juan Pablo Medina concedió una entrevista a Oso Trava para el podcast “Craks” donde abrió su corazón y habló sobre todo el difícil momento que atravesó.

Juan Pablo Medina confesó que se encontraba grabando uno de los proyectos más importantes de su carrera cuando tuvo una grave complicación en su salud.

“Estábamos en un hotel grabando. Cuando subí al cuarto me estaba sintiendo mal, pero ya tenía que ir al set. Le hablé al doctor y le dije: ‘inyéctame algo para el dolor’, me inyectó. Me empezó a doler la panza y la pierna. Le dije al doctor: ‘Diles que en 10 minutos salgo’, 10 minutos se convirtieron en 40 minutos, de repente, entra la productora y yo, en el piso, verde, le dije, ‘Dame media hora’, me dijo: ‘No, no estás bien, tú tienes que ir al hospital’” Juan Pablo Medina

En su conversación, Juan Pablo Medina reconoció que nunca escuchó su cuerpo, pues siempre había puesto en primer lugar su trabajo.

Eso quedó demostrado ese día ya que a pesar de que tenía un fuerte dolor, Juan Pablo Medina dudo en ir al hospital e incluso pensó que se ausentaría un par de horas y después regresaría a trabajar.

“Yo nunca supe escucharme, como que tenía una prioridad que era el trabajo. Yo siempre he tenido esta necedad de ‘el trabajo, el trabajo’, y a veces me pierdo. Y sí, no me escuché, no supe expresar lo que estaba sintiendo ahí” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina confesó que la producción lo vio tan mal que no dudaron en llevarlo al hospital. Sin embargo desde ese momento tiene recuerdos borrosos.

“El camino al hospital fue muy raro porque estaba mareado y me dolía la panza impresionantemente. Fuimos al hospital donde trabaja mi papá, me metieron a urgencias, lo tengo ya un poco borroso, pero bajaron a hacerme estudios, después de eso, blackout. Tengo una imagen en la que uno de los médicos me dijo: ‘Voy a hacer todo por salvar tu pierna’. Me enteré de que, fueron 3 días después” Juan Pablo Medina

En su conversación, Juan Pablo Medina destacó que era tan fuerte el dolor que su cerebro bloqueó todo lo que pasó y del momento que ingresó a la clínica hasta el recuerdo con el doctor habían pasado tres días.

“Era tanto el dolor que mi cerebro lo bloqueó, no me acuerdo de esos tres días, ha pasado un año y medio y la información no me ha llegado” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina señaló que no tiene muy claro los recuerdos en el hospital, pues su cerebro bloqueó varias cosas.

“Cuando estaba dormido, lo único que recuerdo era ver a mi mamá. Ya después me dijeron que solo cuando mi mamá me hablaba abría los ojos, me parece algo muy lindo” Juan Pablo Medina

Un infarto silencioso le provocó coágulos a Juan Pablo Medina en la pierna que perdió

En medio de todas las especulaciones, Juan Pablo Medina destacó que le tuvieron que hacer varios estudios porque los doctores no sabían lo que le estaba pasando.

“Se dieron cuenta que lo que tenía en la panza no era una intoxicación, vieron que no solo era la pierna, sino todo el intestino” Juan Pablo Medina

Después de que le encontraron varios coágulos en las piernas y en una importante arteria, los doctores descubrieron que un infarto silencioso había sido el causante de todo.

“Primero se dieron cuenta que en las piernas tenía coágulos, después empezaron a hacerme más estudios y la mesentérica, que es la arteria que pasa por el intestino estaba infestada. También vieron que estaba infartado, y ¿cómo no tuve la capacidad de ver que tenía todo esto, en qué momento?” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina confesó que en una de las cirugías a las que se enfrentó sintió algo muy extrañó en su cuerpo y en ese momento pensó que estaba a punto de morir.

“En una de las cirugías sentí algo muy extraño, como que me estaba yendo, pero pensé que era algo de mi cabeza” Juan Pablo Medina

El actor señaló que uno de los momentos más críticos a los que se enfrentó fue cuando se desangró.

“Hubo un momento en el que me desangré, después de una de las cirugías y estaba con mi hermano, él es médico también, y le dije: ‘¿Qué, ¿ya me voy a morir?’, y me dijo: ‘Tranquilo, todo va a estar bien’” Juan Pablo Medina

Tras esa cirugía, Juan Pablo Medina se tuvo que enfrentar a una decisión muy difícil y es que el doctor señaló que su vida estaba en peligro por lo que le tenían que amputar la pierna.

“Justo después de esa cirugía llegó el doctor y me dijo: ‘Te prometí que iba a hacer todo por salvar tu pierna, pero sin poner en peligro tu vida, no puedo hacer más. Te tenemos que amputar” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina destacó que en realidad nunca tuvo otra opción que no fuera amputar su pierna.

“Era la única opción. El dolor es insoportable, no puedo más. El milagro es no haberme muerto ahí y tener otra oportunidad, así que dije: ‘¡Vámonos!” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina, actor. (Diego Simón Sánchez / Cuartoscuro)

No se sabe qué provocó el infarto silencioso en Juan Pablo Medina que lo hizo perder su pierna

Hasta el momento, no se sabe qué provocó el infarto silencioso de Juan Pablo Medina que hizo que perdiera su pierna.

“Estamos tratando de entender qué pasó, no se sabe muy bien, lo que sí se sabe es que, en la parte que está infartada, se generan los coágulos, porque el corazón late diferente a cómo debería y de ahí se van a todos lados” Juan Pablo Medina

En su entrevista, Juan Pablo Medina destacó que cuando llegó el momento de que le amputaran la pierna, habló con un psicólogo y con su familia.

“Mas allá de la cantidad de medicamentos que tenía encima, que no te permite pensar tan bien, uno, no es opción morirme, no quería, pero lo que me decían los doctores es que el riesgo ya era alto eso es lo que se tenía que hacer, amputar. Hablé con Paulina, mi pareja, con mi mamá, con mi hermano, mi papá, mi cuñada, que es médico también. Era confuso, pero pues yo agarré el mensaje y dije ‘ya no hay que esperar más’” Juan Pablo Medina

Juan Pablo Medina reconoció que en todo momento contó con el apoyo de su familia, su novia Paulina Dávila y de sus amigos por lo que tenía claro que tenía que salir adelante.

Paulina Dávila y Juan Pablo Medina (@paulinada / Instagram)

Aunque la decisión de que si le amputaran la pierna fue muy fuerte, Juan Pablo Medina señaló que nunca fue para él una opción poner en riesgo su vida pues sabía que quería seguir en este mundo sin importar que tuviera que hacer.

“Creo que lo que hay que hacer es agarrarse de lo que más quieres en ese momento. Yo tenía a mi círculo familiar ahí y eso me ayudó a decir pos está cabrón, pero pues esto de acá no es opción (morir) (…) vamos pa lante y no veo otra opción o sea realmente era agarrarme del amor que me estaban dando y decir ‘vamos pa lante’” Juan Pablo Medina

Debido al complicado proceso, Juan Pablo Medina se ha sometido ha rehabilitación y terapia que le ha ayudado a adaptarse a esta nueva etapa de su vida.

Juan Pablo Medina confesó que una de sus preocupaciones es qué iba a pasar con su trabajo ahora que le habían apuntado la pierna, pero pronto descubrió que el trabajo seguía ahí.

“100 mil por ciento, lo de la carrera estuvo todo el tiempo en mi cabeza todo el tiempo, dije bueno pues entonces qué voy a hacer porque mi carrera se acabó y todos ‘no, de qué hablas no para nada, este vamos a ver’ o sea sí, pero ¿cómo le voy a hacer? Eso estuvo siempre presente” Juan Pablo Medina

Pese a que muchos le decían que ahora tenía la oportunidad de ayudar a otras personas, Juan Pablo Medina reconoció que primero tuvo que trabajar él porque tuco que entenderse en otro contexto.

“Entenderme en otro contexto o sea entenderme en algo que no sé cómo es, yo nunca había imaginado mi vida sin jugar los juegos fútbol que era mi terapia de toda la vida jugué fútbol los domingos desde que me acuerdo hoy, sí era algo sagrado para mí” Juan Pablo Medina

Tras trabajar en él, Juan Pablo Medina tiene en claro que quiere escribir su testimonio para poder ayudar a otras personas que se enfrentan a lo mismo.