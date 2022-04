El actor estadounidense de origen mexicano Juan Pablo Medina perdió una de sus piernas hace casi más de un año, tras sufrir una trombosis.

El especialista en medicina interna Octavio Arrolló, explicó por qué le tuvieron que amputar dicha extremidad a Juan Pablo Medina y cómo es que le dio una trombosis.

Antes de hablar sobre el caso, advirtió que sus señalamientos son solo “suposiciones médicas”:

“Yo no conozco al actor y no me gustaría que se quedara como una aseveración, es simplemente una perspectiva”, anticipó.

Posteriormente, explicó que el término ‘trombosis’ “se refiere a la formación de un coágulo; de la formación de un trombo, el cual obstruye los vasos sanguíneos”.

Juan Pablo Medina (Instagram)

Expuso que existen las trombosis venosas y las arteriales, sin embargo, Juan Pablo Medina padeció la segunda de ellas.

“Como internista les puedo decir que lo que le ocurrió fue una trombosis arterial”, compartió.

Estos son los factores de riesgo, por los que Juan Pablo Medina pudo generar un coágulo:

Tabaquismo

Obesidad

Hormonas

Patologías de base

Enfermedades cardiovasculares

El especialista señaló que Juan Pablo Medina “no tiene factores de primera instancia para pensar que va a tener una trombosis”.

Juan Pablo Medina con prótesis de pierna (@juan_pablomedina / Instagram)

Asimismo, aseveró que “es muy raro que a un hombre le dé una trombosis”, sin embargo, también reveló las razones por las que pudo ser víctima del padecimiento.

“La principal causa de que ocurra una trombosis a una persona joven sin antecedentes, descartando el consumo de ciertas sustancias es que tenga una cuagulopatía”, dijo.

“Que ya su sangre esté predispuesta a la formación de coágulos que esto es lo que parece, de acuerdo a lo que ha dicho en las entrevistas”, agregó.

Por otro lado, expuso que Juan Pablo Medina tuvo una trombosis mesentérica; es decir, hubo una obstrucción en una de las arterias más importantes del cuerpo.

“Es la principal arteria que irriga a los intestinos; obviamente si se tapan esta arteria, los intestinos se empiezan a morir y al morirse un tejido, se descompone”, comentó.

Asimismo, dejó saber que Juan Pablo Medina pudo haber muerto: “Es mortal; la llamamos trombosis cementérica, haciendo alusión al cementerio”.

“La probabilidad de que alguien sobreviva es muy baja”. Dr Octavio Arrollo

En conclusión, el médico detalló que Juan Pablo Medina logró sobrevivir al estar completamente sano tener buenos hábitos de salud, por lo que descartó que su padecimiento haya sido a causa del consumo de sustancias y se inclinó a cuagulopatías previas.

Juan Pablo Medina con prótesis de pierna (@juan_pablomedina / Instagram)

La pierna fue amputada con el objetivo de salvar su vida y que la trombosis mesentérica no le arrebatara la vida.

¿Cómo vivió Juan Pablo Medina su trombosis mesentérica?

Juan Pablo Medina comenzó a sentirse mal durante filmaciones; náuseas, vómitos, Dolores de cabeza.

No logró aguantar los síntomas y acudió al hospital, donde lo entubaron y le diagnosticaron trombosis mesentérica.

Finalmente, para salvarle la vida optaron por amputarle una pierna.