“Juan Pablo Medina fue hospitalizado por una trombosis derivada de un coágulo en la pierna”, fue la información que se divulgó hace unos días sobre el actor.

El reporte no fue preciso del todo, pues se afirmaba que esta situación había sido consecuencia de la vacuna contra el Covid-19 que había recibido Juan Pablo Medina.

Para evitar que se siguan difundiendo falsos rumores, fuentes cercanas a Juan Pablo Medina revelaron a ‘Ventaneando’ cómo surgió el padecimiento que tiene hospitalizado al actor.

Rosario Murrieta, conductora de ‘Ventaneando’ señaló que la trombosis impactó primero en los intestinos de Juan Pablo Medina:

Sin embargo, eso no impidió que la trombosis causara afectaciones en otras partes del cuerpo de Juan Pablo Medina, siendo la más afectada una de sus piernas:

“... luego impactó las piernas, lograron salvarle una pierna, la otra no y todo indica que está recuperándose de toda esta situación tan traumática, tan dolorosa, tan difícil, pero está bien, está vivo... aquí en México”

Asimismo, se descartó de forma contundente que la trombosis padecida por Juan Pablo Medina haya sido consecuencia de la vacuna contra el Covid-19, como se presumió:

“Los motivos, por lo pronto, no fue lo que dijeron por ahí absurdamente, que tenía que ver la vacuna del Covid, eso es una falsedad, es una mentira, no tiene nada que ver, hay que vacunarse, este fue otro motivo, pero no tiene que ver la vacuna”

Daniel Bisogno