Niurka y Juan Osorio se casaron en 1998 y cinco años después firmaron el divorcio. Aunque en un principio se declararon públicamente enemigos, hoy son grandes amigos.

La expareja superó sus diferencias por su hijo en común; sin embargo, Niurka, de 55 años de edad, confiesa que nunca se hubiera separado de Juan Osorio, de 65 años de edad, pese a que él fue infiel muchas veces.

Juan Osorio (Agencia México)

En una plática con Yordi Rosado, de 51 años de edad, Niurka se dice orgullosa de ser importante en la vida del productor puesto que ella lo ayudó a superar su adicción al alcoholismo y él le brindó un ambiente familiar, lleno de valores, principios, organización y disciplina.

“Nunca me hubiera separado de él, jamás, y mira que, puta, me puso cuernos y se lo preguntas y va a decir que no porque los caballeros no tienen memoria”, señala y asegura que el productor de televisión y teatro la engañó antes de que Bobby Larios, de 52 años de edad, apareciera en su vida.

¿Por qué se separó Niurka y Juan Osorio?

Aunque unieron sus vidas teniendo en mente que nunca se separarían, el plan no resultó. El matrimonio de Niurka y Juan Osorio fracasó debido a que el productor perdió el interés.

Así lo dio a conocer Niurka hace unos año: “Un día dijo: ‘ya no me sirves’ y por eso me retiré de su vida, porque me dijo que ya no sirvo, pero si yo hubiera podido apoderarme de su mente, hubiera borrado esa frase, que fue lo que nos separó”, declaró la vedette al programa Hoy.

Niurka (Captura/Lacasadelosfamosos)

Cabe señalar que por un tiempo se dijo que Niurka le fue infiel a Juan Osorio con Bobby Larios; sin embargo, ella asegura que ese romance surgió porque su matrimonio -además de tener muchas fallas- iba en decadencia.

Así como deja claro que su relación con el actor y cantante no fue un engaño y mucho menos una estrategia publicitaria, de verdad había amor, pasión, pero sobre todo interés.