En su último encuentro con la prensa, Ninel Conde reaccionó a los rumores sobre la supuesta muerte de Larry Ramos.

Y es que, a 8 meses de ser prófugo de la justicia, circula la teoría de que la expareja de Ninel Conde fue traicionado y “desaparecido”.

Ninel Conde continúa con intenciones de mantenerse al margen, y así lo dejó claro al responder sobre el paradero de Larry Ramos.

Ninel Conde no quiere hablar de Larry Ramos ni su muerte

Ninel Conde no quiere saber más de Larry Ramos, luego de la polémica que la rodeó cuando su expareja huyó de la justicia.

En entrevista con medios, Ninel Conde fue cuestionada sobre los últimos rumores de dónde está Larry Ramos.

Y es que, el pasado 18 de mayo, se dijo que Larry Ramos podría estar muerto por una “traición”.

Larry Ramos y Ninel Conde (Agencia México)

Ninel Conde fue tajante, con palabras y gestos, sobre su desagrado del tema.

En cuanto escuchó el nombre de Larry Ramos, Ninel Conde terminó de golpe la entrevista y se despidió. El incómodo momento se transmitió, en video, por ‘Chisme No like’.

Desde hace un par de meses, Ninel Conde aseguró no tener contacto con Larry Ramos, quien permanece prófugo de la justicia.

En entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Ninel Conde declaró estar mejor y “feliz” sin saber de su expareja.

“Estoy esperando el final feliz (...) creo que (Larry Ramos) tiene muchas cosas que arreglar primero, y Dios dirá.” Ninel Conde

¿Larry Ramos está muerto? Así lo afirman en medios

A ocho meses de su huida, medios afirman que la expareja de Ninel Conde, Larry Ramos, fue traicionado y “desaparecido”.

Maximiliano Lumbia, a través del programa “Los frijoles de Gigi” de Jorge Carbajal, asegura haber recibido información oficial donde le advierten que Larry Ramos estaría muerto.

“Larry Ramos no estaría mas con vida. No estaría prófugo sino que no estaría en el plano terrenal”, dijo el periodista.

Larry Ramos y Ninel Conde. (Agencia México)

La supuesta muerte de Larry Ramos, comentaron, daría respuesta al “extraño silencio” alrededor del caso, que se mantiene sin actualización desde septiembre del 2021.

“Gente de su confianza, lo podrían haber hecho desaparecer”, subrayó.