Ninel Conde niega tener contacto con Larry Ramos: “Estoy esperando el final feliz”

La actriz mexicana Ninel Conde, negó tener contacto con su ex pareja, Larry Ramos, quien permanece prófugo de la justicia: “Estoy esperando el final feliz”, dijo.

Recordemos que el empresario Larry Ramos, actualmente es buscado por las autoridades estadounidenses, por lo que Ninel Conde sigue siendo cuestionada.

Cabe señalar que Larry Ramos hizo fraude a más de 200 personas con varios millones de dólares.

En una reciente entrevista para el programa ‘Ventaneando’, Ninel Conde declaró que no ha hablado con él y para ella es lo mejor.

“No, no, no, no, mejor, ¿para qué?, creo que tiene muchas cosas que arreglar primero y Dios dirá”, señaló la también cantante.

Ninel Conde aseguró que pronto hablaría de lo que vivió con Larry Ramos, sin embargo, por ahora prefirió no hablar sobre ello.

“En algún momento sí, yo creo que sí, cuando las cosas están tan así, tan de pincitas, es mejor así, pasar (desapercibida) ¿no?”, expuso.

Ninel Conde lanzará libro biográfico

Ninel Conde compartió en entrevista con ‘Ventaneando’, que pronto lanzará un libro sobre su vida.

“En general con toda mi vida, pero como te repito, estoy esperando el final feliz”, declaró Ninel Conde.

“Porque son situaciones que a veces digo ‘¡Ay, Ninel, solo a ti te pasan esas cosas! Son vivencias […] todas son experiencias y aprendizajes”, continuó.

Ninel Conde confesó que se arrepiente de haber confiado en su ex pareja, sin embargo, aseveró que de todo se aprende.

“Yo creo que los golpes de la vida, los sufrimientos, los errores, porque de pronto uno puede confiar en alguien que a lo mejor no debiste”, dijo.

Pese a ello, Ninel Conde espera que todo se acomode y tener por fin su “final feliz”.

“El tiempo lo dirá, pero uno actúa de buena voluntad, no actúas de ‘ay voy a confiar en este para que después las cosas salgan mal’”, dijo.

“No, así es la vida y hay que seguir adelante”, agregó Ninel Conde para concluir.

Mientras tanto, Ninel Conde se encuentra feliz, tras reencontrarse con su hijo Emmanuel Medina, luego de un año ocho meses de no verse.

Giovanni Medina, padre del pequeño, accedió a que Ninel Conde y su hijo se vean con algunas restricciones y ella está agradecida y feliz por ello.