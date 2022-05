¿Larry Ramos está muerto? ¿Dónde está? A ocho meses de su huida afirman que la expareja de Ninel Conde fue traicionado y quizá lo desaparecieron para siempre...

Maximiliano Lumbia, a través del programa “Los frijoles de Gigi” de Jorge Carbajal, asegura haber recibido información oficial donde le advierten que Larry Ramos estaría muerto.

“Larry Ramos no estaría mas con vida. No estaría prófugo sino que no estaría en el plano terrenal. Aparentemente, se está manejando la hipótesis que podía haber sido traicionado en la huida”, dice el periodista argentino.

Larry Ramos y Ninel Conde. (Agencia México)

Así como sustenta su teoría subrayando que desde hace varios meses “hay un extraño silencio” alrededor del empresario, quien se convirtió en prófugo de la justicia en septiembre de 2021.

Y quien está siendo buscado por la Interpol así como en México y en el mundo, por tanto no solo en Estados Unidos.

“Gente de su confianza, lo podrían haber hecho desaparecer”, dice refiriéndose a que Larry Ramos no actuaba solo pues en su momento amenazó con decir toda la verdad cayera quien cayera.

Finalmente, Lumbia pide a sus colegas investigar el paradero de la expareja de Ninel Conde “para ver si está escondido o ya no está más en el plano terrenal”.

A Larry Ramos se le acusa de haber realizado fraudes millonarios

Nadie sabe dónde está Larry Ramos; sin embargo, sus problemas con la ley no se frenan al contrario van aumentando. Hace un mes el empresario sumó una nueva demanda ahora por 380 millones de pesos.

La demanda llega de una agencia federal encargada de los mercados de opciones y cuyo objetivo es la protección de los inversores ante la:

Manipulación

Fraude

Prácticas de comercio abusivas

La demanda detalla el modo de operar de Larry Ramos y expone que en 2013 creó la empresa ‘The W Trade Goup’, así como da nombres de los supuestos cómplices del empresario.

Hasta el momento nadie ha dado la cara por esa demanda pues la expareja de Ninel Conde continúa prófugo de la justicia.