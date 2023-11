“Ah como les gusta el mitote”, fue lo que Ninel Conde compartió enfrentando al chismoso que le inventó que ayer 15 de noviembre, tendría su cuarta boda.

Sin embargo, Ninel Conde detalló que aunque es “complejo” estar en boca del show business, ella aguanta y les dice “la queso”.

Y es que incluso, Ninel Conde -de 47 años de edad- tuvo que enseñar el sitio donde estaba, siendo Miami, no Nueva York, donde se dijo que tendría su boda.

Pero ni por los argumentos que Ninel Conde dio, el chismoso se mantuvo reservado, sino que creció el mitote y aseguró que sí habrá boda, aunque antes se equivocó en los datos.

¿Ninel Conde tuvo nueva boda? Enfrenta el “mitote” que le inventó Gustavo Adolfo Infante

Desde inicios de semana, Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- dijo que Ninel Conde se casaría el 15 de noviembre en Nueva York, con un galán de 30 años.

Y ante tanta insistencia del periodista en la boda de Ninel Conde, la cantante tuvo que tomar sus redes sociales, porque se enteró del “mitote” que le habían creado.

Según el en vivo que Ninel Conde compartió en Instagram, sus conocidos la comenzaron a contactar reclamándole que iba a tener boda y no los había invitado.

Lo que la llevó -muy en contra de su voluntad porque quería alejarse de redes sociales- a hacer ese en vivo aclaratorio.

A diferencia de lo que Gustavo Adolfo Infante dijo, Ninel Conde mostró que está en Miami, no en Nueva York casándose.

Incluso, con todo y lluvia y viento, Ninel Conde salió a su terraza a enseñar que el clima estaba horrible en Miami.

Sin embargo, no fue directamente que Ninel Conde dijera no hay boda o no me voy a sacar, simplemente demostró no estar en Nueva York casándose, como Gustavo Adolfo Infante le inventó.

Ninel Conde niega boda, pero Gustavo Adolfo Infante insiste en crear “mitote”

Ninel Conde hizo hasta un en vivo mostrando que no está en Nueva York, es decir, no hubo boda como Gustavo Adolfo Infante dijo, pero él insiste en el “mitote”.

Luego de que pasaron el video en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante dijo haber contactado a la fuente que le filtró lo de la boda de la cantante, pero le dijo “entendiste todo mal”.

La fuente del periodista le dijo que él había cometido un error -o varios- al haber dado a conocer la información, porque la boda de Ninel Conde nunca fue el 15, sino que será el 17 de noviembre.

Gustavo Adolfo Infante, periodista. (Agencia México)

Asimismo, le dijo que la boda no es en Nueva York, sino en Miami y por último le aclaró que el futuro esposo no tiene 30, sino 33 años y es colombiano.

“Me dice -Gustavo lo dijiste mal. No se ha casado, se va a casar este viernes, y se va a casar en Miami... y que tiene 33 el novio colombiano, me insiste mi contacto que se casa la señora Ninel Conde”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Por otra parte, las conductoras de Sale el Sol, también dijeron que es muy probable que Ninel Conde sí tenga boda planeada, porque “no negó nada directamente”.