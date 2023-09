Nicola Porcella ya ni quiere dar autógrafos porque se están tatuando su firma y es algo que no quiere que hagan sus seguidores.

Después de participar en La Casa de los Famosos México, la popularidad de Nicola Porcella -de 35 años de edad- aumentó de manera significativa.

Para agradecer todo el cariño que recibió de sus seguidores, Nicola Porcella inició una gira por varios lugares donde se reúne con sus fans.

Nicola Porcella se ha mostrado dispuesto a complacer a sus seguidores con fotografías; sin embargo, confesó que hay algo que ya no quiere dar.

Se trata nada más y nada menos que de su autógrafo, y es que Nicola Porcella ya no quiere que las personas se tatúen su firma.

Nicola Porcella se ganó el corazón de los televidentes de La Casa de los Famosos México; fue tal su popularidad, que logró quedarse con el segundo lugar.

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, Nicola Porcella tiene varios proyectos en puerta, incluso va a participar en la telenovela de Juan Osorio con Wendy Guevara.

Antes de empezar con las grabaciones de la novela, Nicola Porcella emprendió una gira por diferentes lugares y antros populares.

Con el objetivo de interactuar con sus seguidores y agradecerles por su apoyo.

La gira de Nicola Porcella se ha convertido en toda una locura, por lo que incluso se ha temido por la seguridad del peruano.

Sin embargo, Nicola Porcella ha dejado claro que seguirá teniendo ese acercamiento con sus seguidores.

Pues gracias a ellos consiguió el segundo lugar en La Casa de los Famosos México.

Pero hay algo con el que ya no quiere complacer a sus seguidores, se trata nada más y nada menos que de su autógrafo.

Lejos de que se le haya subido la fama, Nicola Porcella ya no quiere dar su autógrafo porque las personas se han empezado a tatuar su firma.

En entrevista para el programa Hoy, Nicola Porcella confesó que es incómodo ver cómo la gente se tatúa su firma.

“Ya no voy a firmar, porque todo el mundo se está tatuando mi firma. Varias se tatúan mi firma y yo por favor no te tatúes mi firma, no te vayas a arrepentir y me vayas a echar la culpa a mí, muy agradecido con la gente”

