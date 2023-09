Nicola Porcella abrazó más en La Casa de los Famosos México que en toda su vida, le revela en entrevista con Yordi Rosado al hablar sobre el cambio que tuvo tras el reality.

En entrevista con Yordi Rosado -de 51 años de edad-, Nicola Porcella reconoció que fue una persona que siempre le ha costado trabajo mostrar sus emociones, pero ahora eso ha cambiado gracias a La Casa de los Famosos México.

Nicola Porcella confesó que le ha costado abrazar a su familia más cercana, pues era algo que no podía hacer.

“Me cuesta abrazar de mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano. No puedo”

Yordi Rosado de inmediato le cuestionó si era así con sus novias o si con ellas si era un hombre más cariñoso.

Nicola Porcella reconoció que no, que siempre ha sido una persona que no abraza, pero recién se empezó a soltar con Wendy Guevara -de 30 años de edad-.

De inmediato, Yordi Rosado le hizo burla al señalar que Wendy Guevara podría ser su amor verdadero.

Pero Nicola Porcella señaló que no, sino porque él se la pasaba buscándola para molestarla.

“No, recién me he estado soltando. Con Wendy creo que me solté, porque la iba persiguiendo por toda la casa, pero lo hacía molestando”

Nicola Porcella