Nicola Porcella -de 37 años de edad- denunció que una mujer trató de difamarlo al acusarlo de acoso, el mismo delito que lo hundió en Perú.

El conductor narró ante las cámaras del programa Hoy que una persona lo quiso intimidar y señalarlo de una acusación falsa, por lo que tuvo que tomar acciones.

Nicola Porcella denunció públicamente que una mujer lo quiso acusar de acoso, pero él tiene evidencia de que no fue así.

El conductor mencionó que la situación lo preocupó tanto, que se lo contó a sus jefes, quienes lo aconsejaron.

Los jefes de Nicola Porcella le aseguraron que con la evidencia que tenía, él podía proceder contra esta mujer por querer difamarlo .

“Me amenazaron con varias cosas. Gracias a Dios yo tengo las pruebas de todo. Hubo momentos en los que lo conté a mis jefes, les dije: ‘Oye, me están amenazando con cosas que no’. Me respondieron: ‘Nicola, tranquilo’. Mostré todo lo que tenía, y me dijeron: ‘Si te quieren amenazar, tú tranquilo, la metes presa’”

Nicola Porcella mencionó que es consciente de que las mujeres viven desventajas sociales, pero también cree que las denuncias falsas pueden destruir la vida de alguien.

“También me pongo en el lado de la mujer. Sí es cierto que vivimos en una sociedad donde la mujer es mucho más vulnerable que el hombre. Pero tampoco se pueden aprovechar. No todos los hombres somos malos, ni todas las mujeres son buenas. Y a veces una declaración falsa puede destruir una carrera”

En 2015, Nicola Pocella fue señalado de haber agredido a su novia, Angie Arizaga, de 33 años de edad.

Nicola Porcella aseguró que Angie Arizaga había inventado esta acusación y, tiempo después, la modelo confirmó que no había sido agredida.

Esta situación enseñó a Nicola Parcella a ser más cuidadoso con sus acciones y “blindarse”.

“Me pasó en Perú, el tema es que en Perú yo no me cuidaba de la manera que me cuido aquí. Aquí cuando me amenazaron de esa manera, yo dije: ‘A ver, vamos por partes’. Revisé, guardé, hice todo lo que tenía. Aquí están las pruebas, hablé con los abogados”

