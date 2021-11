Nerea Godínez está cansada de que la culpen por la muerte de Octavio Ocaña, pues diversos grupos en redes sociales la acusan de tener “malas amistades”.

Vía Instagram, Nerea Godínez expresó su enojo por ser señalada de “traidora” y “mentirosa”.

Y es que, según cuentas anónimas, Nerea Godínez fue quien relacionó a Octavio Ocaña con personas peligrosas .

Culpan a Nerea Godínez por la muerte de Octavio Ocaña

Nerea Godínez ha sido foco de atención tras la muerte de Octavio Ocaña, pues algunas teorías la culpan sobre la tragedia.

La muerte de Octavio Ocaña sigue rodeada de teorías y falsos testimonios, una de estas menciona a Nerea Godínez como la responsable.

Nerea Godínez y Octavio Ocaña (@nerea.gogo / Instagram)

La cuenta de Instagram @elgatovidente, se encargó de documentar “pruebas” e imágenes relacionadas con el caso de Octavio Ocaña.

En dichas historias, el usuario anónimo reveló que Nerea Godínez es una mujer “inestable e insensible” y con amistades peligrosas .

De acuerdo con esta teoría, Nerea Godínez tenía vínculos con el crimen organizado ; mismos en los que habría incluido a Octavio Ocaña.

Nerea Godínez con botella para Octavio Ocaña (@nerea.gogo)

Se dice que Octavio Ocaña había tenido una reunión con estas “personas peligrosas”, y una discusión provocaría que alguien traicionara y matara al actor.

Nerea Godínez sabía que Octavio Ocaña tenía una cita con ellos, razón por la que estuvo buscando al actor durante 6 horas al no tener noticias, dice @elgatovidente.

Nerea Godínez está cansada de que la culpen; se alejará de redes sociales

Nerea Godínez dijo estar cansada de que la culpen por la muerte de Octavio Ocaña y de tener malas amistades.

Además de defenderse de las críticas, Nerea Godínez anunció que se alejará de redes sociales y rumores.

“Este tema del ‘gato vidente’ ya llegó a mi límite. (...) Dejen de creer toda esa porquería, yo no tuve la culpa de nada; no tengo malas amistades.” Nerea Godínez

Finalmente, Nerea Godínez pidió que los ataques en su contra se detengan de una vez por todas.

“Sí me molesta y no me puedo quedar callada (...) dejen de atacarme porque yo no he hecho nada”, expresó.

Bertha Ocaña, por su parte, reiteró su apoyo a Nerea Godínez frente a las acusaciones y nuevas teorías sobre la muerte de su hermano, Octavio Ocaña.