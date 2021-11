Nerea Godínez, novia de Octavio Ocaña, acusa que han creado varios perfiles de ella luego de la muerte del actor.

El nombre de Nerea Godínez cobró relevancia en redes sociales desde hace una semana, cuando se anunció la muerte de Octavio Ocaña, su novio.

Nerea Godínez, quien apenas acumulaba 300 mil seguidores en el pasado, vio crecer rápidamente su popularidad en Instagram. Ahora, incluso existen perfiles falsos de ella.

Nerea Godínez es una de las más afectadas por la muerte de su novio Octavio Ocaña, por lo que muchos internautas están pendientes de sus actualizaciones de contenido en redes sociales.

Además de esto, se han creado varios perfiles falsos usando el nombre y algunas fotografías originales de Nerea Godínez.

Si bien esto puede ser una cruel estrategia de las personas para ganar seguidores, Nerea Godínez teme que estos perfiles compartan información falsa sobre el caso de Octavio Ocaña.

Al respecto, Nerea Godínez usó su única cuenta oficial de Instagram ‘nerea.gogo’, para acusar que se han creado varios perfiles de ella en la red social.

“Lo que me interesa es que no vayan a creer nada de información que no salga de esta cuenta ÚNICAMENTE!! (sic).”

Nerea Godínez