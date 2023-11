Natália Subtil conoció a Paul McCartney de la forma más inesperada; el cantante le chocó el carro cuando se encontraba en la Ciudad de México.

Paul McCartney -de 81 años de edad- sorprendió a todos sus seguidores al ofrecer dos conciertos memorables en el Foro Sol capitalino, donde interpretó sus más grandes éxitos.

Sin embargo, hubo algunas personas que pudieron conocer de cerca a Paul McCartney durante su visita a México.

Tan fue el caso de Natália Subtil -de 35 años de edad- quien tuvo un encuentro con Paul McCartney de una manera particular.

Y aunque un accidente de tráfico siempre es una situación complicada, para Natália Subtil significó una gran oportunidad y es que pudo estar cerca de Paul McCartney.

Sin embargo, Natália Subtil realizó un fuerte reclamo a Paul McCartney por una razón muy importante, a continuación te contamos cómo fue su encuentro.

El pasado 14 y 16 de noviembre Paul McCartney se presentó en el Foro Sol de la CDMX, trayendo de regreso la beatlemanía a México.

A unos días de su visita en México, se reveló que la visita de Paul McCartney a México no había sido de todo buena y es que tuvo un incidente vehicular.

Natália Subtil confesó que fue una de las involucradas del accidente vehicular de Paul McCartney y así lo reveló frente a las cámaras de Ventaneando.

En su conversación Natália Subtil se encontraba en este hotel para un importante evento que no involucraba a Paul McCartney.

En entrevista presentada para Ventaneando, Natália Subtil reveló que se encontraba en su vehículo cuando la chocaron.

Sin saber que se encontraría con Paul McCartney, Natália Subtil reveló que salió como loca al ver que alguien la había chocado.

Frente a las cámaras de Ventaneando, Natália Subtil confesó que no tuvo contacto con Paul McCartney, ya que él que se bajó fue su chofer.

Sin embargo el chofer le comentó que Paul McCartney se encontraba muy nervioso por lo que había pasado.

Natália Subtil destacó que ella se encontraba también nerviosa pues fue a ella a quien la chocaron.

“Se puso muy nervioso, no me comuniqué con él. El chofer vino a platicar conmigo, me dijo ‘el señor está muy nervioso’ y yo ‘¡ay!, yo también, me chocaron’”

En su conversación Natália Subtil se burló de cómo ella fue la encargada de recibir a Paul McCartney en México.

Natália Subtil puntualizó que al final ella tuvo que subir al evento y que el esposo de su amiga se hizo cargo de toda la situación.

“Yo tenía que subir al evento, me subí al evento y el esposo de mi amiga dijo ‘tú tranquila, yo me encargo’, entonces me contó toda la historia, que por favor no lo acuse y no lo denuncie porque estaba trabajando, estaba nervioso, días sin dormir y que hay muchos artistas aquí, incluso creo que Lenny está por ahí”

Natália Subtil