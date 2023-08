Nuevamente tendremos la visita de Paul McCartney en el Foro Sol el próximo 14 de noviembre de 2023.

La presentación de Paul McCartney en el Foro Sol trae gratos recuerdos, pues fue él el responsable en 1993 de la construcción del estadio.

Tal y como lees, fue culpa del ex Beatle que desde hace 30 años la CDMX tenga un lugar dedicado a los conciertos masivos y demás espectáculos relacionados.

Si no conoces la historia te vamos a dar todos los por menores de cómo fue que Paul McCartney “lideró” la construcción del amado y odiado Foro Sol.

Paul McCartney (KAMIL KRZACZYNSKI / AFP)

El concierto de Paul McCartney en el Foro Sol sucedió porque no había dónde se presentara

El inicio de la historia de Paul McCartney en el Foro Sol es bastante curioso, pues de no ser por una negativa, el famoso recinto de Churubusco no existiría en estos momentos.

De acuerdo con Alejandro Soberón Kuri, CEO de Ocesa, cuando se planeó traer al ex Beatle, la primera opción fue el Estadio Azteca.

El denominado “Coloso de Santa Úrsula” cumplía con todos los requisitos para albergar un espectáculo de ese tamaño; el problema fue que los dueños del estadio se negaron.

Comenta que al plantear la idea de tener a Paul McCartney, los responsables del Estadio Azteca señalaron que no podían rentar el inmueble para los días de la presentación.

La gente de OCESA se puso en contacto con Barrie Marshall, manager de McCartney, para informar que no había un lugar para que se presentara el cantante.

Concierto en México (Archivo Cuartoscuro)

Curiosamente, en lugar de cancelar el concierto, el manager sugirió que se construyera un nuevo estadio o lugar para conciertos .

Así se dio el primer paso para tener la visita de Paul McCartney en el Foro Sol.

Sólo se tuvieron 4 meses para la construcción antes del concierto de Paul McCartney en el Foro Sol

Se trató de un salto de fe, pues Ocesa sólo tenía 4 meses antes del primer concierto de Paul McCartney en el Foro Sol, el cual no existía.

Lo primero fue buscar un terreno apropiado. Luego de analizar varias partes de la CDMX, se dieron cuenta que una de las curvas del Autódromo Hermanos Rodríguez era perfecta.

Rápidamente se pusieron a trabajar para tener todo listo para la primera presentación de Paul McCartney en el Foro Sol.

Las cosas se complicaron cuando Madonna mostró interés en el nuevo estadio/recinto que se se estaba construyendo en México.

El representante de la cantante se puso en contacto con Ocesa señalando que ella quería inaugurar el lugar con una serie de conciertos; a lo que la organizadora aceptó la propuesta.

Con riesgo a quedar en la bancarrota, debido a que no había un estadio como tal y no se sabía cómo reaccionaría la gente sobre unas presentaciones en un lugar que no existía.

Ocesa ya estaba endeudada por la construcción del “Nuevo Foro de Conciertos en el Autódromo Hermanos Rodríguez”.

Y además tenía que dar 8 millones de dólares de garantía a McCartney y Madonna.

Madonna (Evan Agostini / Evan Agostini/Invision/AP)

El primer concierto de Paul McCartney en el Foro Sol pudo no realizarse por grupos conservadores

Afortunadamente, la gente respondió bien a la presentación de Madonna y el concierto de Paul McCartney en el Foro Sol, vendiendo 300 mil boletos entre los dos artistas.

Todo parecía ir bien, hasta que surgió un nuevo problema que puso en riesgo los conciertos de Madonna y Paul McCartney en el Foro Sol.

Varios grupos conservadores se oponían a la celebración de los eventos, principalmente al de Madonna, que catalogaban de ir en contra de los valores de México.

Esto debido a todas las supuestas insinuaciones sexuales y religiosas que hacía la cantante en su show.

Varios políticos de esa época pusieron su queja de manera formal en contra de Ocesa; no obstante la empresa se negó a cancelar la presentación.

Si Madonna no se presentaba se tendría que devolver todo el dinero, lo cual afectaría directamente el concierto de McCartney, pues no se tendrían recursos para albergar el espectáculo.

A pesar de todo, Madonna fue la artista inaugural del Foro Sol el 10 de noviembre de 1993; mientras que el 25 del mismo mes llegó el responsable de que existiera el nuevo recinto.

Algo curioso es que fue conocido como “Foro del Autódromo Hermanos Rodríguez” hasta 1997, cuando la cerveza Sol se convirtió en el patrocinador oficial del estadio.