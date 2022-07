Myriam Montemayor, la madrina de La Academia, se negó a hablar sobre Toñita, pues desde años atrás las cantantes tienen una disputa.

Myriam, de 41 años de edad, dejó en claro que ella decide con quienes quiere volver a trabajar, evadiendo en su totalidad hablar sobre Toñita y una posible reconciliación.

Asimismo, aseguró que ella no es quien decide “que exalumnos están en La Academia 20 años”, y subrayó “no soy de Recursos Humanos para hacer las invitaciones”.

Myriam Montemayor (Agencia México)

Myriam se niega a hablar de Toñita

Tal parece que las amenazas de Toñita a Myriam rindieron su fruto, pues la ahora madrina de La Academia no quiere ni que se la mencionen.

Ya tiene un año que Myriam denunció a Raúl y Víctor, sus compañeros en el concurso de canto, de misóginos y machistas, señalando a Toñita, de 42 años de edad, como cómplice.

Sin embargo, las acusaciones de Myriam llevaron a que sus seguidores comenzarán a amenazar a Toñita, aseguró la veracruzana.

Es fecha que Myriam y Toñita siguen de riña, pues incluso ahora la primera se niega a hacer cualquier tipo de declaraciones sobre ‘La negra de oro’.

En entrevista con Edén Dorantes, en cuanto escuchó de una colaboración con Toñita, Myriam se negó diciendo, “de ese tema tampoco voy a hablar”.

“Ni voy a hacer nada con ella, en absoluto”. Myriam, cantante.

Minutos después, aseguró que hay con quienes no desea volver a trabajar, señalando “yo soy quien elige con quién sí”.

Myriam desconoce a quiénes invitaron a La Academia 20 años; “Yo no soy la jefa de Recursos Humanos”

Como Myriam es la madrina de La Academia 20 años, en donde varios exalumnos asistieron como invitados al reencuentro, negó saber a quiénes les dieron la invitación.

Myriam fue contundente al decir, “Yo no soy la jefa de Recursos Humanos”, aludiendo a que ella no extendió las invitaciones.

Expresó “me quieren colgar a mí el milagrito y cada uno dio sus razones”.

Toñita fue una de las exalumnas que no fue al reencuentro de La Academia, y ella aseguró que fue porque “no me invitaron”, explicó que aunque habrían dicho que sí “no me llegó nada”.

Sin embargo, Toñita aseguró que luego de escuchar los reclamos sí la invitaron a La Academia 20 años, pero ella ya no pudo asistir, “no me avisaron con tiempo”.