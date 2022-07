Toñita y Myriam de ‘La Academia’ protagonizaron públicamente un pleito en 2019, mismo que en realidad comenzó durante la primera generación del reality show.

Fue a través de las redes sociales donde Toñita de 42 años y Myriam de 41 intercambiaron algunos tuits donde culpaban la una a la otra en caso de que algo les llegara a pasar.

En una entrevista, Myriam comentó que Toñita habría hecho comentarios negativos sobre ella y su vida personal, aún siendo una de sus amigas.

Por otro lado, la culpó a ella, junto a Víctor García y Raúl Sandoval de misoginia y Machismo.

Toñita no solo negó las acusaciones defendiendo a sus compañeros, también aseguró que Myriam tenía problemas de salud mental y la señaló de haber contribuido a destruir su autoestima.

En un encuentro con algunos medios de comunicación, Toñita fue cuestionada sobre el conflicto con Myriam de ‘La Academia’.

La cantante aseguró que, si un día coinciden, se irá a los golpes con ella, pues, afirma que le hizo mucho daño y continúa despotricando en su contra.

La ex académica también explicó que dentro de su conflicto incluyó a personas que no tenían nada que ver en el conflicto.

Toñita reiteró que las acusaciones de Myriam son falsas y afirmó que inventó sus declaraciones para no quedar mal.

“Sé que no debo de hablar de ella y todo el rollo, pero no es lo mismo que hables así, a que ya veas de frente a una persona, entonces sí reclámale lo que no debes reclamarle porque sabes que no te hizo nada. Han pasado 4 años y yo sigo con la misma de ‘wey, yo no hice nada’, fue por cubrir tu pellejo que es muy diferente”.

Toñita